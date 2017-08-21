Аман Тулеев продолжит руководить Кемеровской областью.

Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает «Интерфакс».

Всё нормально. У него тяжёлая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это один из авторитетных российских губернаторов, — ответил чиновник на вопрос журналистов о предполагаемой смене Тулеева на посту губернатора.

Информация о возможном уходе Амана Тулеева стала периодически появляться в СМИ после его затянувшегося отпуска. Напомним, глава региона взял десятидневный отпуск 22 мая, а затем продлил его.

Позже стало известно, что губернатор перенёс операцию на позвоночнике. После этого возникли осложнения в виде пневмонии. Изначально Аман Тулеев находился на реабилитации в кемеровской больнице № 3. Затем продолжил лечение в московской клинике.

12 августа он вернулся в Кузбасс.

Как уже писал ВашГород.ру, сейчас Аман Тулеев находится на амбулаторном лечении. Он владеет ситуацией в регионе, работает со своими заместителями. Однако пока неизвестно, когда губернатор выйдет на работу.