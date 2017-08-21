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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Новокузнечане собирали деньги на лечение несуществующего ребёнка

Сегодня 07:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tverigrad.ru

Интернет полон историй о мошенниках, которые наживаются на историях о больных детях. Жительница Новокузнецка Ксения в эти выходные тоже столкнулась с этим.

Новокузнечанка рассказала ВашГород.ру о сборе средств на лечение больной малышки из нашего города. По словам женщины, она увидела крик о помощи на страничке одной из знакомых. Репостнула сама и решила рассказать о чужой беде СМИ.

На страничке мамы больного ребёнка, Татьяны Севрюгиной, мы нашли объявление, фотографии малышки и скан справки о дорогостоящем лечении.

Редакция всё же решила взглянуть и на другие документы о болезни ребёнка. Мы написали Татьяне во «ВКонтакте», но женщина не отвечала. А спустя сутки страничку Татьяны заблокировали за нарушение правил сайта. Деньги собирали мошенники. Предупреждение вывесили в группе во «ВКонтакте» «Против мошенников и обманщиков всех мастей».

Схема у обманщиков одинаковая. Фотографии и справку жулики взяли из историй других больных малышей, затем создали страницу в другом городе, добавили друзей и принялись просить помощи.

«Я и сама денег им немного перевела. Так правдиво написано. Вот и не знаешь, получается, можно только знакомым помогать?» — сказала Ксения.

Добавим, настоящую Таню Севостьянову, которую мошенники выдавали за Севрюгину, давно прооперировали. Но многочисленные страницы мошенников с просьбами о помощи, подкреплённые фотографиями Тани и сканами справок, плодятся, как грибы.

Комментарии 1
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Читатель
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Зато когда в подобных постах начинаешь узнавать подробности, на тебя накидываются комментаторы, что совести нет совсем, у человека горе, а я тут со своими расспросами
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