Кемеровчанку на конкурсе красоты обошла жена российского телеведущего
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Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — 2017». На состязании, которое прошло в столице, она представляла Подмосковье.
Жена телеведущего боролась за звание самой красивой замужней дамы с финалистками из Москвы, Кемерова, Иркутска и других городов, сообщают «Известия».
В состав жюри вошли актёр Александр Ревва, дрессировщик Эдгард Запашный, певица Катя Лель и другие деятели шоу-бизнеса.
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