Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — 2017». На состязании, которое прошло в столице, она представляла Подмосковье.

Жена телеведущего боролась за звание самой красивой замужней дамы с финалистками из Москвы, Кемерова, Иркутска и других городов, сообщают «Известия».

В состав жюри вошли актёр Александр Ревва, дрессировщик Эдгард Запашный, певица Катя Лель и другие деятели шоу-бизнеса.