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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Кемеровчанку на конкурсе красоты обошла жена российского телеведущего

Сегодня 06:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
instagram, АГН "Москва"

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — 2017». На состязании, которое прошло в столице, она представляла Подмосковье.

Жена телеведущего боролась за звание самой красивой замужней дамы с финалистками из Москвы, Кемерова, Иркутска и других городов, сообщают «Известия».

В состав жюри вошли актёр Александр Ревва, дрессировщик Эдгард Запашный, певица Катя Лель и другие деятели шоу-бизнеса.

Комментарии 3
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аааааа
0 11
ну тут всё понятно!
пысы: ревва реально бесит
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Дарья
0 0
Ещё бы он не победила .... судьи - деятели шоу - бизнеса .... главные ценители женской красоты !!!
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Читатель
0 0
Так уж честно боролась?
А корона вульгарная - перебор
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