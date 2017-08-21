Заместитель губернатора по вопросам образования, культуры и спорта отчиталась об итогах работы приёмной комиссии.

Елена Пахомова рассказала, что на 2017−2018 год в высших учебных заведениях выделили 4321 бюджетное место. К слову, в прошлом учебном году их было на 52 больше.

Замгубернатора пояснила, что количество поступающих на гуманитарные направления снижается. В КузГТУ в этом году начнут учёбу 1066 первокурсников. КемГУ набрал 1063 студента.

В профессиональные образовательные организации уже принято 12 132 человека. Это всего лишь 87,5% от запланированного числа. Всего в техникумы и колледжи планируют набрать 13 860 первокурсников.



Всего в области 22 организации высшего образования, в том числе 8 государственных организаций федерального подчинения. Также в Кузбассе 68 техникумов и колледжей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сегодня в системе образования Кемеровской области обучаются около 110 000 студентов. Из них почти 54 000 — студенты вузов, около 56 000 — учащиеся техникумов и колледжей.