Телеведущий Андрей Малахов сердечно попрощался с коллегами с «Первого канала».

Обращение шоумена опубликовали в журнале StarHit.

По словам ведущего, он уходит с «Первого» из-за творческого кризиса и потребности идти дальше. Отдельно он обратился к директору «Первого канала» Константину Эрнсту, заявив, что 25 лет, которые Малахов провёл там, стали частью его ДНК. Нынешнему ведущему «Пусть говорят» Дмитрию Борисову он сказал, что «на него вся надежда».

Также шоумен поделился планами с сайтом Woman’s Day. Сейчас ведущий начинает своё собственное шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». В программе зрители увидят «того же Андрея Малахова в кадре, к которому все привыкли, но с большей свободой действий».

Напомним, слухи об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» появились в начале августа. Источники называли разные причины ухода ведущего, от конфликта с новым продюсером шоу до декретного отпуска. Новым ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов.

Зрителей ждут и другие изменения «Первого канала» — закрытие «Пока все дома» и «Наедине со всеми». Также ходили слухи об отмене ещё четырёх популярных программ, но канал их опроверг.





