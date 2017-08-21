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СМИ рассказали, что появится в здании «Универсама № 1» в Кемерове

Сегодня 09:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vesti42.ru

В Кемерове в помещении «Универсама № 1» может открыться магазин крупной федеральной сети «Л'Этуаль».

Сейчас в здании идёт ремонт. Внутри магазина уже стоят полки и стеллажи для косметики. На них написаны названия брендов, среди которых и «Л'Этуаль», сообщают «Вести-Кузбасс».

Ранее уже высказывалось предположение, что в бывшем «Универсаме № 1» откроется крупный магазин парфюмерии и косметики. Напомним, помещение старейшего в городе магазина закрыли на реконструкцию в 2015-ом году.

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