В Кемерове в помещении «Универсама № 1» может открыться магазин крупной федеральной сети «Л'Этуаль».

Сейчас в здании идёт ремонт. Внутри магазина уже стоят полки и стеллажи для косметики. На них написаны названия брендов, среди которых и «Л'Этуаль», сообщают «Вести-Кузбасс».

Ранее уже высказывалось предположение, что в бывшем «Универсаме № 1» откроется крупный магазин парфюмерии и косметики. Напомним, помещение старейшего в городе магазина закрыли на реконструкцию в 2015-ом году.