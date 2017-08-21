Россияне станут получать за прямые убытки от отмены авиарейсов намного больше.

Правда, изменения касаются только международных перевозок. Это связано со вступлением России в полноправные члены Монреальской конвенции. Документ устанавливает для государств-участников единые нормы по защите прав пассажиров во время любых международных рейсов. Они превалируют над национальными, пишут «Известия».

Например, по Монреальской конвенции, максимальная компенсация за задержку вылета — 391 000 рублей. По российским законам, сумма составляет 25% от минимального размера оплаты труда за час задержки, но не более 50% от стоимости авиабилета. Учитывая, что МРОТ в июле составил 7800 рублей, выходит намного меньшая сумма.

Сейчас в Госдуме рассматривают закон, который приведёт Воздушный кодекс в соответствие с конвенцией. Поправки касаются оформления электронного документа для грузовых перевозок, сроков для претензии к перевозчику и периода действия ответственности перед пассажиром.

Хотя суммы компенсаций значительные, перевозчики не беспокоятся. По словам экспертов, единственный случай, когда авиакомпании приходится выплачивать деньги пассажиру за свои средства — это задержка рейса. При этом обязательное условие — материальный вред, причинённый пассажиру. А от причинения вреда жизни и здоровью, а также утери багажа людей страхуют.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России меняют поправки о ручной клади в самолётах. Также пассажиров лишили бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов.