Несколько дней назад общественник Юрий Крупнов предложил Владимиру Путину перенести столицу России за Урал. «Доктрину размосквичивания» высмеял мэр Москвы, а в соцсетях началась бурная дискуссия. ВашГород.ру изучил, что думают о столице политики, общественники и простые россияне.

Что случилось?

Как уже писал ВашГород.ру, Юрий Крупнов выступил резко против столицы России в Москве. Пятая часть огромной страны живёт в Московском регионе, люди продолжают туда переезжать. Такая гиперцентрализованность в итоге лишит Россию геополитического преимущества, а значит — надо срочно смещать столицу на восток, в Сибирь или на Дальний Восток.

Пользователи в соцсетях сразу воодушевились и наперебой начали предлагать свои варианты — где должна быть столица. Особенно активно отреагировали жители Новосибирска. Один из главных вопросов, который волновал жителей — а куда девать президента, правительство и как быть с мэром.

Столица у нас одна - Москва! А вот правительство, министерствв, ГД, Совфед надо по городам и весям распределить. Правительство в Новосибирск — Вячеслав Воронков (@Vicont_vic) 20 августа 2017 г.

Довольно резко высказался в своём фейсбуке руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов:

Новосибирцы в комментариях посмеялись от души. Одни уверяли, что нельзя — в нашем город «великодержавный шовинизм» (намёк на недавний конфликт между мэром и местным настоятелем храма — ВашГород.ру). Другие предлагали альтернативный вариант — переносить столицу каждые пять лет, под выборы.

В Москве не оценили

Одним из первых, как и положено, предложение Крупнова раскритиковал мэр нынешней столицы Сергей Собянин. Он назвал идею «гениальной» и напомнил, что раньше чиновников ссылали в Сибирь гораздо менее затратным способом.

Свой ответ Собянин опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» и вызвал бурное обсуждение. Сейчас под мэрским постом уже 867 комментариев.

Юрий Крупнов вызвал Собянина на дебаты — обсудить судьбу российской столицы, но положительного ответа не дождался, о чём также проинформировал подписчиков в соцсетях.

А давайте — в Екатеринбург!

Вчера появился и новый вариант, где разместить столицу. Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов предложил — лично от себя, не от партии! — сделать её в Екатеринбурге. Хотя и посетовал, что воплотить такое в жизнь почти невозможно:

«Москва находится далеко от географического центра России, а её развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения). Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам».

Вскоре в похожем ключе высказался и блогер Пётр Шкуматов. Перенос столицы, по его мнению, и Москву спасёт, и другие города поднимет. Екатеринбург в этой ситуации — вариант очевидный:

«У нас есть прекрасный город, который готов принять столицу и столичные функции. Который, к тому же, расположен ещё и географически правильно — на стыке Европы и Азии. Ещё это поможет оживить ныне промышленный кластер и вдохнуть в него новые силы. Также это придаст сил Казани, Новосибирску и вообще перетянет несколько миллионов человек на Урал и в Сибирь».

В комментариях многие пользователи горячо поддержали Шкуматова, но и поклонники Новосибирска не отставали. В итоге в дискуссию вступил и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Разговор о лучшем месте для российской столицы в фейсбуках и твиттерах не утихает по-прежнему — очень уж благодатная тема для общественников и кухонных политологов. Напомним, переносить столицу в Сибирь в своё время предлагали и бизнесмен Олег Дерипаска, и глава МЧС Сергей Шойгу, и писатель Эдуард Лимонов. Но все эти варианты так и остались на уровне идей.