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Я уже с вами.
Американские исследователи сделали неожиданное открытие.
Два астронома из Гавайского университета пришли к выводу, что Земля имеет ещё один естественный спутник.
По словам исследователей, двойник Луны кружит над нашей планетой с самого начала её образования. Однако по размерам он скорее похож на мини-астеройд. По расчётам астрономов, небесное тело в диаметре около метра.
Исследователи запустили компьютерную симуляцию движения 10 миллионов астероидов, которые находятся рядом с Землёй. Из них только 18 000 небесных объектов захватываются земной гравитацией.
После компьютер отмёл те астероиды, что находятся на орбите Земли лишь какое-то время, а потом покидают её. Однако один объект все же никогда за историю существования Земли не покидал её орбиту.
«Назвать этот мини-астероид луной в привычном нам понимании просто язык не поворачивается, так как его размер не превышает одного метра в диаметре, однако для специалистов он представляет огромнейший интерес в виду того, что однажды может упасть на Землю, в результате чего ученые получат дешевый образец материала, который лишь незначительно изменился со времен формирования Солнечной системы», — пишет «Территория новостей».
ВашГрод.ру ранее рассказывал, что к нашей планете приближается крупнейший астероид в истории.
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