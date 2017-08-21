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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Астрономы обнаружили ещё одну Луну

Сегодня 10:15
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Maestroquiron.com

Американские исследователи сделали неожиданное открытие.

Два астронома из Гавайского университета пришли к выводу, что Земля имеет ещё один естественный спутник.

По словам исследователей, двойник Луны кружит над нашей планетой с самого начала её образования. Однако по размерам он скорее похож на мини-астеройд. По расчётам астрономов, небесное тело в диаметре около метра.

Исследователи запустили компьютерную симуляцию движения 10 миллионов астероидов, которые находятся рядом с Землёй. Из них только 18 000 небесных объектов захватываются земной гравитацией.

После компьютер отмёл те астероиды, что находятся на орбите Земли лишь какое-то время, а потом покидают её. Однако один объект все же никогда за историю существования Земли не покидал её орбиту.

«Назвать этот мини-астероид луной в привычном нам понимании просто язык не поворачивается, так как его размер не превышает одного метра в диаметре, однако для специалистов он представляет огромнейший интерес в виду того, что однажды может упасть на Землю, в результате чего ученые получат дешевый образец материала, который лишь незначительно изменился со времен формирования Солнечной системы», — пишет «Территория новостей».

ВашГрод.ру ранее рассказывал, что к нашей планете приближается крупнейший астероид в истории.

Комментарии 2
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Ветер перемен...
2 0
Иногда после тяжёлой трудовой недели,в пятницу вечером,много кто видит две луны в небе. €8•D
...ЛЯЯЯ ля...ЛЯ ляя ЛЯ....
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Кстати:
0 0
Иногда после тяжёлой трудовой недели,в пятницу вечером,много кто видит две луны в небе. €8•D
...ЛЯЯЯ ля...ЛЯ ляя ЛЯ....
В каком ряду ???
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