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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Новокузнечане резко отреагировали на повышение проезда

Сегодня 10:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Без объявления «войны» некоторые частные перевозчики Новокузнецка подняли цены. Теперь стоимость проезда на нескольких маршрутах повысилась до 22 рублей.

Неожиданное повышение проезда на маршрутах № 90 и 94 произошло 19 августа. Теперь стоимость проезда равна 22 рублям. Владельцам транспортной карты придётся заплатить 19 рублей.

ВашГород.ру узнал мнения новокузнечан относительно повышения проезда.

«22 рубля это нормально, но если только все сидя едут. В Новосибирске проезд 25 рублей, но нет ни одного стоячего. Резкое повышение. Сервиса нет. На народ всем пофиг», — рассказал Виктор.

«Вчера был в магазине. Овощи и фрукты подешевели. Зато все подорожало — а тут ещё и проезд. Плюс 4 рубля за поездку — это 40 рублей на пять рабочих дней. Конечно, деньги, может, и не большие, но дорожает всё. Понятно, что придётся платить — альтернативы нет особо. Утром муниципальные с Ильинки битком идут. Тем более они все разваливаются», — отметил Павел.

«Я не пойму зачем транспортная карта? Чем она помогает перевозчикам? Раньше я экономила три рубля с поездки, и каждые пять поездок получалось, что шестая бесплатно. А теперь при разнице 19 и 22, мне надо семь раз проехать. Это нисколько не популяризирует карту. Работаю в муниципальном учреждении, сказали о повышении зарплаты можно не мечтать. Какие-то сокращения идут или оптимизация», — поделилась своим мнением новокузнечанка Ирина.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в администрации Новокузнецка считают, что такое поведение некоторых перевозчиков говорит о неуважении к коллегам и общественности. Согласно законодательству, частники вправе сами устанавливать стоимость проезда, однако при этом не стоит забывать о горожанах.

«Хозяин же автобусных маршрутов № 90 и 94 сегодня показал звериный оскал частного бизнеса — один из самых неприятных моментов экономики при отсутствии конкуренции», — добавили чиновники.

Комментарии 16
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Галя
20 15
Эти люди вообще в Новосибирске на маршрутках ездили??? там много разных и проезд везде по-разному стоит. понятно, что в газели стоячих мест нет, но есть и пазики, где проезд от 19 руб. и люди как селедки в бочке ездят. понятно, что повышение проезда никого не радует, но и бред нести не стоит. и печатать кстати - тоже, это уже журналистам на заметку
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Читатель
16 14
Пофиг. Езжу на муниципальном. Дешевле и надёжнее. Вечно эти маршрутки посреди дороги ломаются и несутся так, что боишься травмироваться
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;
42 12
Пофиг. Езжу на муниципальном. Дешевле и надёжнее. Вечно эти маршрутки посреди дороги ломаются и несутся так, что боишься травмироваться
А другим будет пофиг что дорожают твои лекарства, они другими пользуются, третьим пофиг будет на дорожающую твою коммуналку, они в своих домах живут. Так и живет россиянское дурачье...
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Андрей
3 12
А другим будет пофиг что дорожают твои лекарства, они другими пользуются, третьим пофиг будет на дорожающую твою коммуналку, они в своих домах живут. Так и живет россиянское дурачье...
Хватит накалять обстановку, господа табакки!!!!!!!!!!
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Екарный бабай
2 5
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
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Екарный бабай
0 3
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
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аватар
Екарный бабай
1 2
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
ответить
аватар
Екарный бабай
1 4
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
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аватар
Екарный бабай
0 8
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
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Бусина
8 19
Накаляют обстановку, не горожане, а СМИ!!!! Хватит уже мозг выносить своими устрашающими заголовками, как будто, земля разверзлась!!! Или в воде теперь будет марганец до скончания века!!! 4 рубля,это конец света что ли????? Посчитайте сколько теперь переплачивают горожане за ЖКХ, за 6,3 % выше!!!!А через пол года еще больше будут!!!!!!!!!!!!!!!!! И спасибо за это губеру!!! Пора на пенсию старику!!!
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13
0 11
Заказная статейка. Но позиционируются, как независимые СМИ. Фу такими быть
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ага .....
2 0
А другим будет пофиг что дорожают твои лекарства, они другими пользуются, третьим пофиг будет на дорожающую твою коммуналку, они в своих домах живут. Так и живет россиянское дурачье...
Не поверишь - всем на всех пофиг, и тебе в том числе.
Одолжили деньги одним. Просили - клялись, что на следующей неделе отдадут.
Этих недель уже прошло ... в общем больше года.
Так вот им на меня теперь пофиг. Живут - едят/пьют, одеваются/обуваются, машину свою бензином заправляют.
Получается, что я - дурачьё.
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...
0 0
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
погугли ...
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Анонимный пользователь
1 1
Долго не был в городе ,в дали от прессы и интернета,скажите люди хан то жив?
Жив, куда же он денется
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чс
2 3
Не поверишь - всем на всех пофиг, и тебе в том числе.
Одолжили деньги одним. Просили - клялись, что на следующей неделе отдадут.
Этих недель уже прошло ... в общем больше года.
Так вот им на меня теперь пофиг. Живут - едят/пьют, одеваются/обуваются, машину свою бензином заправляют.
Получается, что я - дурачьё.
Неее, просто лошара, не знакомый с аксиомой: хочешь потерять друга - займи ему денег.)) Расписку конечно же не взял? Говорю же, лошара.))
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z
6 3
Накаляют обстановку, не горожане, а СМИ!!!! Хватит уже мозг выносить своими устрашающими заголовками, как будто, земля разверзлась!!! Или в воде теперь будет марганец до скончания века!!! 4 рубля,это конец света что ли????? Посчитайте сколько теперь переплачивают горожане за ЖКХ, за 6,3 % выше!!!!А через пол года еще больше будут!!!!!!!!!!!!!!!!! И спасибо за это губеру!!! Пора на пенсию старику!!!
Он давно на пенсии, уже лет 10 рулит его шайка-лейка, а он служит шкуркой на которую потом все спишут, смерти, грабеж, онкологию, обнищание населения. Не факт, что он вообще не пелевинский герой, может его давно уже чел в маскараде отыгрывает.
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