Без объявления «войны» некоторые частные перевозчики Новокузнецка подняли цены. Теперь стоимость проезда на нескольких маршрутах повысилась до 22 рублей.

Неожиданное повышение проезда на маршрутах № 90 и 94 произошло 19 августа. Теперь стоимость проезда равна 22 рублям. Владельцам транспортной карты придётся заплатить 19 рублей.

ВашГород.ру узнал мнения новокузнечан относительно повышения проезда.

«22 рубля это нормально, но если только все сидя едут. В Новосибирске проезд 25 рублей, но нет ни одного стоячего. Резкое повышение. Сервиса нет. На народ всем пофиг», — рассказал Виктор.

«Вчера был в магазине. Овощи и фрукты подешевели. Зато все подорожало — а тут ещё и проезд. Плюс 4 рубля за поездку — это 40 рублей на пять рабочих дней. Конечно, деньги, может, и не большие, но дорожает всё. Понятно, что придётся платить — альтернативы нет особо. Утром муниципальные с Ильинки битком идут. Тем более они все разваливаются», — отметил Павел.

«Я не пойму зачем транспортная карта? Чем она помогает перевозчикам? Раньше я экономила три рубля с поездки, и каждые пять поездок получалось, что шестая бесплатно. А теперь при разнице 19 и 22, мне надо семь раз проехать. Это нисколько не популяризирует карту. Работаю в муниципальном учреждении, сказали о повышении зарплаты можно не мечтать. Какие-то сокращения идут или оптимизация», — поделилась своим мнением новокузнечанка Ирина.