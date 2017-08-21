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Я уже с вами.
Без объявления «войны» некоторые частные перевозчики Новокузнецка подняли цены. Теперь стоимость проезда на нескольких маршрутах повысилась до 22 рублей.
Неожиданное повышение проезда на маршрутах № 90 и 94 произошло 19 августа. Теперь стоимость проезда равна 22 рублям. Владельцам транспортной карты придётся заплатить 19 рублей.
ВашГород.ру узнал мнения новокузнечан относительно повышения проезда.
«22 рубля это нормально, но если только все сидя едут. В Новосибирске проезд 25 рублей, но нет ни одного стоячего. Резкое повышение. Сервиса нет. На народ всем пофиг», — рассказал Виктор.
«Вчера был в магазине. Овощи и фрукты подешевели. Зато все подорожало — а тут ещё и проезд. Плюс 4 рубля за поездку — это 40 рублей на пять рабочих дней. Конечно, деньги, может, и не большие, но дорожает всё. Понятно, что придётся платить — альтернативы нет особо. Утром муниципальные с Ильинки битком идут. Тем более они все разваливаются», — отметил Павел.
«Я не пойму зачем транспортная карта? Чем она помогает перевозчикам? Раньше я экономила три рубля с поездки, и каждые пять поездок получалось, что шестая бесплатно. А теперь при разнице 19 и 22, мне надо семь раз проехать. Это нисколько не популяризирует карту. Работаю в муниципальном учреждении, сказали о повышении зарплаты можно не мечтать. Какие-то сокращения идут или оптимизация», — поделилась своим мнением новокузнечанка Ирина.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в администрации Новокузнецка считают, что такое поведение некоторых перевозчиков говорит о неуважении к коллегам и общественности. Согласно законодательству, частники вправе сами устанавливать стоимость проезда, однако при этом не стоит забывать о горожанах.
«Хозяин же автобусных маршрутов № 90 и 94 сегодня показал звериный оскал частного бизнеса — один из самых неприятных моментов экономики при отсутствии конкуренции», — добавили чиновники.
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Одолжили деньги одним. Просили - клялись, что на следующей неделе отдадут.
Этих недель уже прошло ... в общем больше года.
Так вот им на меня теперь пофиг. Живут - едят/пьют, одеваются/обуваются, машину свою бензином заправляют.
Получается, что я - дурачьё.
Одолжили деньги одним. Просили - клялись, что на следующей неделе отдадут.
Этих недель уже прошло ... в общем больше года.
Так вот им на меня теперь пофиг. Живут - едят/пьют, одеваются/обуваются, машину свою бензином заправляют.
Получается, что я - дурачьё.