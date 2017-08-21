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Я уже с вами.
Очередной супермаркет «Ярче!» в Новокузнецке появится рядом с краеведческим музеем, на Металлургов, 37.
Сейчас там смонтировали вывеску и поменяли оформление фасада. Дату открытия пока не огласили. Но уже известно, что магазин станет работать с 7:00 до 23:00.
По информации официального сайта «Ярче!», этот супермаркет станет 42-м по счёту в Новокузнецке.
Напомним, на Металлургов, 37 ранее работал «Альбион».
Как уже сообщал ВашГород.ру, на Металлургов недавно поменялись многие магазины. Вместо «Веги» открылся «Гарцующий слон», где бывшая «СТОПка», заработал «Щедрый стол». А в новокузнецком небоскрёбе расположился ювелирный.
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