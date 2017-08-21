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В Новокузнецке откроют новый «Ярче!»

Сегодня 10:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Очередной супермаркет «Ярче!» в Новокузнецке появится рядом с краеведческим музеем, на Металлургов, 37.

Сейчас там смонтировали вывеску и поменяли оформление фасада. Дату открытия пока не огласили. Но уже известно, что магазин станет работать с 7:00 до 23:00.

По информации официального сайта «Ярче!», этот супермаркет станет 42-м по счёту в Новокузнецке.

Напомним, на Металлургов, 37 ранее работал «Альбион».

Как уже сообщал ВашГород.ру, на Металлургов недавно поменялись многие магазины. Вместо «Веги» открылся «Гарцующий слон», где бывшая «СТОПка», заработал «Щедрый стол». А в новокузнецком небоскрёбе расположился ювелирный.

Комментарии 6
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Н.
12 4
Неплохая сеть магазинов.. Цены на некоторые продукты вполне демократичные. Ассортимент без излишеств, конечно. Но "простым смертным" в самый раз.:) Нравится ещё график работы. Иногда здорово выручает.
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бревно Ленина
2 3
всё ярче да ярче, когда будет Глубже, например?
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Бусина
3 0
всё ярче да ярче, когда будет Глубже, например?
Может еще предложите Ширшэ??? Или Ширее???
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Андрей
4 2
Куда их настривают,мы только жрем больше денег ни на что не хватает что ли
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бревно Ленина
0 0
Может еще предложите Ширшэ??? Или Ширее???
Апширнее ))
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-**
0 0
Магазин УБОГИЙ !!!!! Ассортимент НИКАКОЙ!!! По сравнению с АЛЬБИОНОМ (который был на Ленина, 40) - ТУСКЛЫЙ!!!!! Вечером, после работы и купить НЕЧЕГО, полки почти пустые, ПЛАНИРОВКА - идиотская, вроде бы места стало больше, но так бестолково расставлены витрины (хотя там и выбирать то не из чего), что вполне можно и заблудиться. Угробили магазин в котором можно было купить продукты КРУГЛОСУТОЧНО на любой вкус и кошелЕк (извините, пишу со смартфона, наша русская буква на нЕм не предусмотрена).
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