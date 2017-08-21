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Я уже с вами.
Светофор установили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Регулировщик поставили в середине лета, однако до сегодняшнего дня он работал в режиме жёлтого мигающего сигнала.
Светофор функционирует в трехфазном режиме, сообщили в областной администрации.
Первая фаза запускает движение с Кузбасского моста по Притомскому проспекту. От него в сторону бульвара Строителей и на разворот в направлении улицы Терешковой.
Вторая фаза — с улицы Терешковой по Притомскому проезду, а также от него на бульвар Строителей.
В третьей фазе транспортные средства автомобили движутся по Притомскому от въезда на Кузбасский мост в прямом направлении.
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