Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето

На перекрёстке Терешковой — Притомский запустили новые светофоры

Сегодня 10:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
СибДепо Cherkesskportal.ru

Светофор установили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Регулировщик поставили в середине лета, однако до сегодняшнего дня он работал в режиме жёлтого мигающего сигнала.

Светофор функционирует в трехфазном режиме, сообщили в областной администрации.

Первая фаза запускает движение с Кузбасского моста по Притомскому проспекту. От него в сторону бульвара Строителей и на разворот в направлении улицы Терешковой.

Вторая фаза — с улицы Терешковой по Притомскому проезду, а также от него на бульвар Строителей.

В третьей фазе транспортные средства автомобили движутся по Притомскому от въезда на Кузбасский мост в прямом направлении.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ