Светофор установили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Регулировщик поставили в середине лета, однако до сегодняшнего дня он работал в режиме жёлтого мигающего сигнала.

Светофор функционирует в трехфазном режиме, сообщили в областной администрации.

Первая фаза запускает движение с Кузбасского моста по Притомскому проспекту. От него в сторону бульвара Строителей и на разворот в направлении улицы Терешковой.

Вторая фаза — с улицы Терешковой по Притомскому проезду, а также от него на бульвар Строителей.

В третьей фазе транспортные средства автомобили движутся по Притомскому от въезда на Кузбасский мост в прямом направлении.