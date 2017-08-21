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Я уже с вами.
Житель Новокузнецка просит отремонтировать пешеходные тротуары и лестницы в подземные переходы на улице Кирова.
Асфальтовое покрытие по ул. Кирова уже разрушилось, пришло в негодность. Лестницы — спуск в подземные переходы по ул. Кирова разрушились. При спуске можно и ноги повредить!!! Необходим ремонт, — заявил горожанин на сайте гражданских инициатив.
Автор предложения готов и сам оказать посильную помощь в реконструкции дороги. Например, «таскать асфальт вёдрами, плитку поштучно». Правда, недолго, подчеркнул новокузнечанин.
При этом обеспокоенный житель просит не выкладывать тротуары плиткой, объясняя, что пенсионерам по ней трудно ходить.
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