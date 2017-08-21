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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Новокузнечане опасаются повредить ноги в подземных переходах в центре города

Сегодня 10:28
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
apexradio.ru

Житель Новокузнецка просит отремонтировать пешеходные тротуары и лестницы в подземные переходы на улице Кирова.

Асфальтовое покрытие по ул. Кирова уже разрушилось, пришло в негодность. Лестницы — спуск в подземные переходы по ул. Кирова разрушились. При спуске можно и ноги повредить!!! Необходим ремонт, — заявил горожанин на сайте гражданских инициатив.

Автор предложения готов и сам оказать посильную помощь в реконструкции дороги. Например, «таскать асфальт вёдрами, плитку поштучно». Правда, недолго, подчеркнул новокузнечанин.

При этом обеспокоенный житель просит не выкладывать тротуары плиткой, объясняя, что пенсионерам по ней трудно ходить.

Комментарии 7
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Андрей
4 0
А это еще зима не пришла,вобще каток будет и травмы неизбежны
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***
9 0
Не только ноги повредить, но, зацепившись за оббитые железом рассыпающиеся ступеньки, можно физиономией все остальные пересчитать.:(((
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Бусина
12 0
Самое интересное, что в Щегловке, всё лето круглые сутки катают асфальт!!!!!!!!!!! Даже придомовые заезды закатали!!!!!!!! И еще 2 дороги за осень закатать!!!!!!! А Кузня, вся в ошметках!!!! Запсиб, верхняя зона, там уже частично вместо асфальта- ЗЕМЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!! Администрация района самоустранилась от дел, как и администрация города!!!!!!!!!!!!!!!На фига такой мэр нужен, что не может в порядок город привести??? Школу уже несколько лет не достроят,город- банкрот в долгах!!!!!!!!!!!
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...
6 0
Самое интересное, что в Щегловке, всё лето круглые сутки катают асфальт!!!!!!!!!!! Даже придомовые заезды закатали!!!!!!!! И еще 2 дороги за осень закатать!!!!!!! А Кузня, вся в ошметках!!!! Запсиб, верхняя зона, там уже частично вместо асфальта- ЗЕМЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!! Администрация района самоустранилась от дел, как и администрация города!!!!!!!!!!!!!!!На фига такой мэр нужен, что не может в порядок город привести??? Школу уже несколько лет не достроят,город- банкрот в долгах!!!!!!!!!!!
Да.уж...Школа №81 на Горьковской...самое слабое место у нашего МЭРа.".Крыть",ему -НЕЧЕМ...)))) А,от остального можно"технично" отбрехаться..
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Тайя
3 0
Конечно, железные уголки у ступеней -это просто жесть,постоянно на них люди поскальзываются,неужели нельзя их демонтировать?
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Мама
0 0
А спуски колясок упираются в пластиковые перегородки. и подъем со стороны цирка напротив орбиты вообще без промежутка для ходьбы . Все для детей и их мам.
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