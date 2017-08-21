Житель Новокузнецка просит отремонтировать пешеходные тротуары и лестницы в подземные переходы на улице Кирова.

Асфальтовое покрытие по ул. Кирова уже разрушилось, пришло в негодность. Лестницы — спуск в подземные переходы по ул. Кирова разрушились. При спуске можно и ноги повредить!!! Необходим ремонт, — заявил горожанин на сайте гражданских инициатив.

Автор предложения готов и сам оказать посильную помощь в реконструкции дороги. Например, «таскать асфальт вёдрами, плитку поштучно». Правда, недолго, подчеркнул новокузнечанин.

При этом обеспокоенный житель просит не выкладывать тротуары плиткой, объясняя, что пенсионерам по ней трудно ходить.