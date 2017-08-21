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Некачественный хлеб в Кузбассе — проверка Роспотребнадзора

Сегодня 10:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Retailmagazine.ru

Нарушители оштрафованы, некачественный товар изъят.

В Кузбассе за сутки выпекают около 300 тонн хлебобулочных изделий. Областной Роспотребнадзор проверил 30 специализированных предприятий.

Эксперты исследовали 300 проб хлебобулочных изделий. Из них лишь 8 не прошли проверку по гигиеническим требованиям. Вследствие чего, 200 килограмм кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли, пишет Novokuznetsk.su.

Руководителей предприятий-нарушителей в общей сложности оштрафовали на полтора миллиона рублей. Всего составили 90 протоколов об административных правонарушениях.

Комментарии 13
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13 0
Информативность статьи - никакая.

Кто нарушители? ФИО их реководителей? Какие изделия не прошли проверку? Какие "эксперты"? Куда изъяли?
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Андрей
3 0
Ждем подорожания хлебобулочных изделий
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Гоша
4 0
Самый вкусный хлеб на Пирогова, 9! (Не реклама.)
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..
2 0
Самый вкусный хлеб на Пирогова, 9! (Не реклама.)
Будешь там захвати мне пару штук.
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Ledi Di
13 1
Самый позорный хлеб "Беляевский",тут и без экспертов понятно..
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z
3 5
Спасибо тулиивцам за некачественных хлеб.
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с
0 3
Если страной правит половой орган дедушки,
То страна приходит половой орган бабушки.

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Бусина
1 7
Что-то луноликий наш буганатор последнее время перестал хвастать везде какой дешевый хлеб в Кузбассе!!!))))))))) Мало того что он в 2 раза легче, чем обычная булка( поэтому и дешевле!!!), так теперь еще и качество- отвратительное.Всё, хвастать нечем!!!
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Андрей
6 0
Самый позорный хлеб "Беляевский",тут и без экспертов понятно..
Печально то, что весь хлеб позорный!!!!!!
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322 223
3 0
Что-то луноликий наш буганатор последнее время перестал хвастать везде какой дешевый хлеб в Кузбассе!!!))))))))) Мало того что он в 2 раза легче, чем обычная булка( поэтому и дешевле!!!), так теперь еще и качество- отвратительное.Всё, хвастать нечем!!!
Во-первых, почему ТЕПЕРЬ? А когда он был великолепного качества? Я что-то уже и не помню.
А, во-вторых, хвастать/не хвастать - от этого что-то изменится? Да пусть себе хвастает.
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Сергей
0 4
Самый позорный хлеб "Беляевский",тут и без экспертов понятно..
Беляевский -очень хороший и качественный хлеб. Если чем-то не довольны, то на вкус и цвет, как говорится. Попробуйте дома печь, всегда приятно и хорошо, будете знать что кушаете и претензии будут к себе.
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Миша
4 0
Беляевский -очень хороший и качественный хлеб. Если чем-то не довольны, то на вкус и цвет, как говорится. Попробуйте дома печь, всегда приятно и хорошо, будете знать что кушаете и претензии будут к себе.
Качество хлеба можно определить только в лаборатории, на предмет соответствия санитарным и гигиеническим нормам. Современные технологии позволяют и дерьму придать вкус, вес и цвет хлеба.
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...
0 0
Беляевский -очень хороший и качественный хлеб. Если чем-то не довольны, то на вкус и цвет, как говорится. Попробуйте дома печь, всегда приятно и хорошо, будете знать что кушаете и претензии будут к себе.
Не кушаете, а едите.
А по поводу Беляевского хлеба, то иногда беру серый - ну такая кислятина. Так что не надо про "очень хороший и качественный хлеб".
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