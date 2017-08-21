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Я уже с вами.
Нарушители оштрафованы, некачественный товар изъят.
В Кузбассе за сутки выпекают около 300 тонн хлебобулочных изделий. Областной Роспотребнадзор проверил 30 специализированных предприятий.
Эксперты исследовали 300 проб хлебобулочных изделий. Из них лишь 8 не прошли проверку по гигиеническим требованиям. Вследствие чего, 200 килограмм кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли, пишет Novokuznetsk.su.
Руководителей предприятий-нарушителей в общей сложности оштрафовали на полтора миллиона рублей. Всего составили 90 протоколов об административных правонарушениях.
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Кто нарушители? ФИО их реководителей? Какие изделия не прошли проверку? Какие "эксперты"? Куда изъяли?
То страна приходит половой орган бабушки.
А, во-вторых, хвастать/не хвастать - от этого что-то изменится? Да пусть себе хвастает.
А по поводу Беляевского хлеба, то иногда беру серый - ну такая кислятина. Так что не надо про "очень хороший и качественный хлеб".