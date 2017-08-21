Нарушители оштрафованы, некачественный товар изъят.

В Кузбассе за сутки выпекают около 300 тонн хлебобулочных изделий. Областной Роспотребнадзор проверил 30 специализированных предприятий.

Эксперты исследовали 300 проб хлебобулочных изделий. Из них лишь 8 не прошли проверку по гигиеническим требованиям. Вследствие чего, 200 килограмм кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли, пишет Novokuznetsk.su.

Руководителей предприятий-нарушителей в общей сложности оштрафовали на полтора миллиона рублей. Всего составили 90 протоколов об административных правонарушениях.