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Я уже с вами.
В областном центре Кузбасса откроется документальная выставка к 70-летию празднования Дня шахтёра.
Посетители смогут узнать, как отмечали шахтёрский праздник в Кузбассе, начиная с 1948 года и до сегодняшнего дня.
Впервые на выставке представят архивные документы, фотографии из фондов Государственного архива Кемеровской области и муниципальных архивов региона. Центральное место в экспозиции занимает указ Президиума Верховного Совета СССР
Также гости увидят шахтёрские каски, лампы, значки с угольной тематикой прошлых лет, юбилейные медали, предметы из фондов музея института угля и углехимиии СО РАН.
Выставка «Главный праздник Кузбасса» начнёт работу 22 августа. Открытие состоится в 14:00 в читальном зале Государственного архива Кемеровской области.
Подробности можно уточнить по телефонам: (384−2) 21−27−74 и 58−05−34.
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