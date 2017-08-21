В областном центре Кузбасса откроется документальная выставка к 70-летию празднования Дня шахтёра.

Посетители смогут узнать, как отмечали шахтёрский праздник в Кузбассе, начиная с 1948 года и до сегодняшнего дня.

Впервые на выставке представят архивные документы, фотографии из фондов Государственного архива Кемеровской области и муниципальных архивов региона. Центральное место в экспозиции занимает указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.08.1947 года «Об установлении ежегодного праздника «День шахтёра», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Также гости увидят шахтёрские каски, лампы, значки с угольной тематикой прошлых лет, юбилейные медали, предметы из фондов музея института угля и углехимиии СО РАН.

Выставка «Главный праздник Кузбасса» начнёт работу 22 августа. Открытие состоится в 14:00 в читальном зале Государственного архива Кемеровской области.

Подробности можно уточнить по телефонам: (384−2) 21−27−74 и 58−05−34.