Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг работы областных поликлиник.

Проверка прошла в рамках акции «Народная оценка качества». В ходе мониторинга выявили проблемы и недостатки медицинской системы в Кузбассе. Итоги обсудили за круглым столом с участием представителей профильного департамента областной администрации, территориального фонда ОМС, руководителей медицинских учреждений и членов общественного совета.

Основная проблема районных поликлиник — нехватка персонала. Так, больше всего медучреждения нуждаются в узких специалистах и специалистах первичного звена.

Представители администрации отметили, что сейчас активно ведётся работа по привлечению молодых кадров. Так, в области действуют целевая программа набора в медицинские образовательные учреждения, госпрограмма «Земский доктор», проект «Социальное жилье». Но они пока не приносят ожидаемых результатов.

Молодые специалисты по-прежнему отказываются работать в сельской местности. Основной причиной является низкая зарплата и проблемы с инфраструктурой.

Однако это не единственная проблема кузбасских поликлиник. Отдельного внимания требует вопрос своевременного ремонта и обновления диагностического оборудования. На сегодняшний день в связи с нехваткой финансирования ремонтируется в приоритетном порядке лишь то оборудование, которое напрямую может повлиять на снижение смертности населения.

«Кроме того, ситуация усугубляется еще и излишней отчётностью медицинских учреждений перед многочисленными контролирующими органами. Проблему может решить переход на единую электронную систему документооборота, но и здесь существуют свои сложности», — пояснили представители ОНФ в Кузбассе.

Как добавили специалисты, большая часть медработников — врачи пенсионного возраста. Они отказываются от работы с электронными картами пациентов. Поэтому о введении единой электронной системы можно говорить только после полного омоложения персонала. Другими словами, медицинской системе в области нужна перезагрузка.

«Мы понимаем, что те проблемы, которые были нами выявлены в ходе мониторинга, выходят за рамки региональных. Уверен, что они касаются не только Кузбасса, но и других регионов страны, и быстро решить их вряд ли получится. Однако, основываясь на мнении граждан, мы определили перечень тех вопросов, решение которых не требует привлечения значительных финансовых ресурсов и на которые стоит обратить внимание уже сегодня», — рассказал член регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Кемеровской области Михаил Гордеев.

К таким вопросам относятся: бесперебойная работа терминалов для записи к врачу, организация выездных приемов узкими специалистами в сельских территориях, организация условий комфортного пребывания пациентов.

Обращение с просьбой разработать план по повышению качества работы медицинских организаций отправлено в профильный департамент областной администрации