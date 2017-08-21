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На кузбасской трассе лихач протаранил экипаж ГИБДД, сопровождавший колонну автобусов

Сегодня 11:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Правоохранительный портал

В Кузбассе на трассе «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол» автомобиль «Тойота Селика» влетел в экипаж ДПС, который сопровождал колонну автобусов.

ДТП произошло днём 19 августа. Всю силу удара принял на себя автомобиль ГИБДД. Патрульный автомобиль двигался в качестве сопровождения с тремя автобусами в летний лагерь за детьми. В автобусах находились только водители, сообщает «Правоохранительный портал».

Предварительно установлено, что 19-летний водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость движения в неблагоприятных погодных условиях, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Гранта».

В результате автоаварии травмы получили двое сотрудников ГИБДД, находившиеся в патрульном автомобиле. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 1
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Андрей
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Целика которая ********* расчитается теперь,идиоты только права получат и летают уже
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