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Я уже с вами.
В Кузбассе на трассе «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол» автомобиль «Тойота Селика» влетел в экипаж ДПС, который сопровождал колонну автобусов.
ДТП произошло днём 19 августа. Всю силу удара принял на себя автомобиль ГИБДД. Патрульный автомобиль двигался в качестве сопровождения с тремя автобусами в летний лагерь за детьми. В автобусах находились только водители, сообщает «Правоохранительный портал».
Предварительно установлено, что 19-летний водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость движения в неблагоприятных погодных условиях, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Гранта».
В результате автоаварии травмы получили двое сотрудников ГИБДД, находившиеся в патрульном автомобиле. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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