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Какие звёзды выступят в городах Кузбасса ко Дню шахтёра

Сегодня 11:39
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

27 августа кузбассовцы отметят День шахтёра. В пресс-службе областной администрации ВашГород.ру рассказали, какие артисты, предварительно, выступят в городах Кузбасса к празднику.

24 августа

В посёлке Ясная Поляна Прокопьевского района выступит Алиса Мон. Концерт пройдёт у местного Дома культуры с 21:00.

26 августа

В столице Дня шахтёра в этом году, Междуреченске, выступит Ани Лорак. Звезда споёт с 21:00 на площади Весенней перед ДК «Распадский».

Кемеровчан с праздником на Площади советов с 21:00 поздравит Андрей Разин и группа «Ласковый май». Помимо этого, в столице Кузбасса 26 и 27 числа выступят Константин Хабенский и ансамбль «Солисты Москвы». В Кедровке на стадионе «Открытчик» с 21:30 даст концерт Plazma.

Слева направо: Алиса Мон, Андрей Разин, Константин Хабенский и ансамбль «Солисты Москвы», Plazma, Ани Лорак.

В Новокузнецке 26 августа ко дню рождения ТРЦ «Планета» дадут концерт Quest Pistols Show. Праздник начнётся с 14:00 на площадке у торгового центра.

Прокопчан ждёт выступление сразу нескольких звёзд. С 20:00 до 21:00 у СК «Снежинка» споют «Стрелки», с 21:00 до 22:00 горожан поздравит Алиса Мон. В 22:00 на сцену выйдет Александр Коган.

В Киселёвске ждут Дениса Майданова, Анжелику Варум и Леонида Агутина. Звёзды дадут концерт с 19:00 на площади перед ТЦ «Калина».

Анжеро-судженцы ко Дню шахтёра услышат новосибирскую кавер-группы «MensBand». Концерт стартует в 20:00 в центральном парке.

Слева направо: Quest Pistols Show, «Стрелки», Александр Коган, Денис Майданов, Леонид Агутин и Анжелика Варум, MensBand.

27 августа

Ленинск-кузнечан с Днём шахтёра поздравят Лайма Вайкуле и вокальный коллектив «Кватро». Выступление пройдёт с 21:00 на городской площади торжеств.

В Берёзовском с 20:00 выступит группа «Мы русские», с 21:00 — «Инфинити», а с 22:00 — Денис Майданов с ансамблем музыкантов. Горожан зовут на центральную площадь перед городским Центром творчества и досуга.

В посёлке Бачатском также выступит Plazma. Концерт начнётся в 21:30 на стадионе «Горняк».

Слева направо: Лайма Вайкуле, «Инфинити», «Мы русские»

Комментарии 8
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я
10 0
В Новокузнецке, как всегда, некому спеть!
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,,,
4 0
" В Кедровке на стадионе «Открытчик» с..."-да..ужж.и какой, это ОЛЕНЬ название стадиона такое придумал..))))
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z
5 1
Не хило так чиговноежики отжигают на шахтерском бюждете. Праздник раз в год, остальнове время сосиска.
Лучше бы инвалидам регресс нормальный начислили.
Или они так радуются возвращению функа?
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Чертовка
1 1
Про "шахтерский город" Осинники тоже забыли... Не царское это дело в наше болото ехать...
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Илья
8 0
Билеты Москва Новокузнецк Москва надо долбануть на выходные по 50000 р. ))))))))
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Андрей
2 0
А этот отстойный шлак больше ни где места не нашел своему "таланту"!
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Гость
4 0
Стрелки, Алиса Мон, ЛМ. Они их с какого погоста отрыли?
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Я
0 0
А на подстрелке кто споет в этом году?)
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