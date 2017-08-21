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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Новокузнечан лишили отдыха у опасного водоёма

Сегодня 11:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
uznt42.ru

В Новокузнецке ограничили доступ к технологическому водоёму Кузнецкой ТЭЦ.

Местные жители облюбовали это место для отдыха. Предупреждающие запрещающие знаки их не останавливали. Между тем, водоём представлял серьёзную опасность. Здесь уже произошли две трагедии. В прошлом году погиб 11-летний мальчик. Прыгая в воду, он ударился о конструкцию сооружения и получил тяжёлую травму головы. Ещё раньше погиб взрослый человек, сообщает пресс-служба МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

Руководство Кузнецкой ТЭЦ не принимало серьёзных мер, чтобы прекратить появление посторонних людей на объекте. В ситуацию вмешались городские структуры: сотрудники МАУ «РЭУ» заварили решёткой прорехи в сетчатом заборе и усилили крепление на калитке.

Комментарии 7
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...
0 0
Хм...странно....а,технологический водоём,это разве не Кузнецкая ТЭЦ...и причём здесь МАУ "РЭУ"...??.
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тар-тара-ры
1 3
Смысл заваривать С ОДНОЙ СТОРОНЫ входы? При том что на этот водоём со стороны садов легко можно попасть. Забор ставить по всему периметру надо!
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z
0 1
Заголовок прям тянет на увольнение жуналиста.
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Добрый Гражданин
0 1
Заголовок прям тянет на увольнение жуналиста.
Нельзя по закону огораживать водоемы
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щш0щ
0 0
А может все водоёмы загородить где кто нибудь погибал или тонул ?????????????? Что за бред ! На этом озере давно одни рыбаки .
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нем
0 2
Какую опасность представлял данный водоём ???? Люди на томи гибнут в 20 раз больше а давайте и его закроем и беловское , и кучу мелких вокруг
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да
0 1
Люди кто это сделал с головой не дружитттттт
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