В Новокузнецке ограничили доступ к технологическому водоёму Кузнецкой ТЭЦ.

Местные жители облюбовали это место для отдыха. Предупреждающие запрещающие знаки их не останавливали. Между тем, водоём представлял серьёзную опасность. Здесь уже произошли две трагедии. В прошлом году погиб 11-летний мальчик. Прыгая в воду, он ударился о конструкцию сооружения и получил тяжёлую травму головы. Ещё раньше погиб взрослый человек, сообщает пресс-служба МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

Руководство Кузнецкой ТЭЦ не принимало серьёзных мер, чтобы прекратить появление посторонних людей на объекте. В ситуацию вмешались городские структуры: сотрудники МАУ «РЭУ» заварили решёткой прорехи в сетчатом заборе и усилили крепление на калитке.