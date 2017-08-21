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Я уже с вами.
Президент на молодёжном форуме «Таврида» рассказал, что само общество должно выработать систему морально-этических принципов.
«Если само сообщество выработает систему фильтров морально-этических, это было бы правильно. С тем, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс государства», — заявил руководитель государства.
Однако президент отметил, что сегодня государство все же вынуждено контролировать механизм цензуры. Владимир Путин рассказал, что находится в контакте с руководителями крупнейших СМИ по этому вопросу, пишут «РиаНовости».
«Я не в постоянном, но в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, с теми, кто так или иначе влияют на то, что в интернете происходит. Надо сказать, что они это сами понимают, и стараются как-то изменить к лучшему», — пояснил руководитель страны.
По мнению Владимира Путина, обработка информации неизбежна. Однако блокировать нужно только то, что противоречит законодательству. Остальная информация должна в свободной форме доходить до общества, которое само вправе отфильтровывать её по своим принципам.
Чрезмерный контроль этого процесса со стороны государства недопустим.
«Есть опасения того, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую прямую информацию. Хотя в век интернета казалось бы сложно сделать — отфильтровать все подряд, но и там в некоторых странах предпринимаются попытки», — пояснил глава государства.
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