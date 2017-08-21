Президент на молодёжном форуме «Таврида» рассказал, что само общество должно выработать систему морально-этических принципов.

«Если само сообщество выработает систему фильтров морально-этических, это было бы правильно. С тем, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс государства», — заявил руководитель государства.

Однако президент отметил, что сегодня государство все же вынуждено контролировать механизм цензуры. Владимир Путин рассказал, что находится в контакте с руководителями крупнейших СМИ по этому вопросу, пишут «РиаНовости».

«Я не в постоянном, но в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, с теми, кто так или иначе влияют на то, что в интернете происходит. Надо сказать, что они это сами понимают, и стараются как-то изменить к лучшему», — пояснил руководитель страны.

По мнению Владимира Путина, обработка информации неизбежна. Однако блокировать нужно только то, что противоречит законодательству. Остальная информация должна в свободной форме доходить до общества, которое само вправе отфильтровывать её по своим принципам.

Чрезмерный контроль этого процесса со стороны государства недопустим.