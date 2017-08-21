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Путин рассказал о цензуре в России

Сегодня 12:24
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vzenite.info

Президент на молодёжном форуме «Таврида» рассказал, что само общество должно выработать систему морально-этических принципов.

«Если само сообщество выработает систему фильтров морально-этических, это было бы правильно. С тем, чтобы если не исключить, то хотя бы минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс государства», — заявил руководитель государства.

Однако президент отметил, что сегодня государство все же вынуждено контролировать механизм цензуры. Владимир Путин рассказал, что находится в контакте с руководителями крупнейших СМИ по этому вопросу, пишут «РиаНовости».

«Я не в постоянном, но в контакте с руководителями наших основных телевизионных каналов, с теми, кто так или иначе влияют на то, что в интернете происходит. Надо сказать, что они это сами понимают, и стараются как-то изменить к лучшему», — пояснил руководитель страны.

По мнению Владимира Путина, обработка информации неизбежна. Однако блокировать нужно только то, что противоречит законодательству. Остальная информация должна в свободной форме доходить до общества, которое само вправе отфильтровывать её по своим принципам.

Чрезмерный контроль этого процесса со стороны государства недопустим.

«Есть опасения того, что эта фильтрация примет идеологический характер, и общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую прямую информацию. Хотя в век интернета казалось бы сложно сделать — отфильтровать все подряд, но и там в некоторых странах предпринимаются попытки», — пояснил глава государства.

Комментарии 5
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Андрей
1 0
Цезура???чо за хрень???
Тебе жертве дома 2 не понять!!!!!!!!
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z
2 0
Цезура???чо за хрень???
Это группа такая, вроде сектора газа.
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Я так кумекаю:
3 0
Только правильные изречения, ни слова от души.
Не верю !
(Департамент подготовки речей и докладов трудится в поте лица своего.)
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Миша
1 0
Может президент осуществляет свою идею "отделения мух от котлет"? Общество - это "котлеты", а государство - это "мухи"? "Котлеты" стали несъедобными для "мух"? Из-за этого цензура? Но здесь ещё кроме "котлет" и "мух", третья, прожорливая и без морально-этических принципов "моль" - телевидение. Причём "мухи" прикармливают его этими же "котлетами". Если президент отделяет государство от общества, то морально-этические принципы этого общества на государство не распространяются? Где можно найти перечень морально-этических принципов самого президента? Сначала следовало бы опубликовать свои принципы. Ведь именно он взялся формировать известные только ему принципы, взяв на себя осуществление цензуры.
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