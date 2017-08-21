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Названа средняя зарплата кузбассовцев

Сегодня 12:46
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vr-vyksa.ru

В Кузбассе посчитали среднюю начисленную заработную плату сотрудников в первом полугодии 2017 года.

Она составила 32 098 рублей, следует из отчёта Кемеровостата.

Самую большую зарплату начисляли специалистам, занятым в сфере научных исследований и разработок — в среднем 53 315 рублей.

На втором месте зарплата работников угольной промышленности — 48 723 рубля. Чуть меньше оказался размер средней начисленной зарплаты у специалистов в финансовой и страховой деятельности — 45 404 рубля. Их зарплата лишь на несколько рублей обогнала зарплату металлургов (45 393 рубля).

Меньше всего зарабатывали сотрудники, занятые на производстве мебели. Их средняя начисленная зарплата составила 10 160 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о средней начисленной зарплате кузбассовцев в январе этого года. Тогда она составила 30 197 рублей.

Комментарии 9
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RAD_Enot 1186
14 0
Они вообще понимают, что с реальностью эти цифры не имеют ничего общего? Мебельщики ну никак не 10к получают) Если только официально.
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Гость
4 4
Они эту статью каждую неделю перепечатывают? Чтобы помнили? Сейчас этот фейк и по федеральным каналам расползется. Как хорошо жить в Кузбассе.
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А кому это надо...
2 0
Минимальный размер оплаты труда в Кемеровской обл. составляет 14296,55 руб. У меня зарплата на тысячу больше, а как же те люди, у кого она меньше даже этой - минимальной?!!!
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RAD_Enot 1186
2 0
Они эту статью каждую неделю перепечатывают? Чтобы помнили? Сейчас этот фейк и по федеральным каналам расползется. Как хорошо жить в Кузбассе.
Вот тоже заметил. Каждый раз пересчитывают. К чему то нагнетают.
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RAD_Enot 1186
0 0
Минимальный размер оплаты труда в Кемеровской обл. составляет 14296,55 руб. У меня зарплата на тысячу больше, а как же те люди, у кого она меньше даже этой - минимальной?!!!
Ой как мне нравятся люди которые винят государство в низкой зарплате. Смешные такие. Надеятся на что то.
Ну как живут. Грустно живут. Меньше чем на 15к вообще не представляю как выживать.
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Андрей
1 0
Зарплата тормози,я не успеваю за тобой угнаться
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угу
0 0
Они эту статью каждую неделю перепечатывают? Чтобы помнили? Сейчас этот фейк и по федеральным каналам расползется. Как хорошо жить в Кузбассе.
Хорошо??? А где написано, что "Как хорошо жить в Кузбассе"? В статье написано, что средняя зарплата "составила 32 098 рублей".
А разве на эти деньги можно жить хорошо? На 32 тысячи что ли?
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RAD_Enot 1186
0 0
Хорошо??? А где написано, что "Как хорошо жить в Кузбассе"? В статье написано, что средняя зарплата "составила 32 098 рублей".
А разве на эти деньги можно жить хорошо? На 32 тысячи что ли?
А вам сколько надо то? Мне бы на 32 вообще норм жилось
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