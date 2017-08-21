В Кузбассе посчитали среднюю начисленную заработную плату сотрудников в первом полугодии 2017 года.

Она составила 32 098 рублей, следует из отчёта Кемеровостата.

Самую большую зарплату начисляли специалистам, занятым в сфере научных исследований и разработок — в среднем 53 315 рублей.

На втором месте зарплата работников угольной промышленности — 48 723 рубля. Чуть меньше оказался размер средней начисленной зарплаты у специалистов в финансовой и страховой деятельности — 45 404 рубля. Их зарплата лишь на несколько рублей обогнала зарплату металлургов (45 393 рубля).

Меньше всего зарабатывали сотрудники, занятые на производстве мебели. Их средняя начисленная зарплата составила 10 160 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о средней начисленной зарплате кузбассовцев в январе этого года. Тогда она составила 30 197 рублей.