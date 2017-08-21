Начало осени — самое активное время для поиска работы, поэтому в преддверии сезона мы решили рассказать о работе в компании Public Group.

О баре «Доски» в городе Новокузнецке мы писали уже не раз. Но до этого мы смотрели на него глазами гостей заведения, в этот раз посмотрим на него изнутри.

Арт-менеджер бара с радостью провел нас по всем уголкам «Досок» и познакомил нас с ребятами, которые ежедневно делают отдых горожан приятным и комфортным.

Мы пообщались с командой «Досок», и вот что получилось:

«Весь инвентарь новый, удобный, форма отличная, трудоустройство официальное, соответственно и все выплаты своевременные и в белую, к тому же регулярные оплачиваемый отпуск. Работать — одно удовольствие!», — делится с нами один из поваров, параллельно показывая все тонкости работы на кухне.

Бармен с радостью показал нам свое рабочее место, с огромной увлеченностью демонстрируя все свои навыки и «фишки»:

«Чтобы работать здесь, надо быть настоящим профессионалом, при полных посадках зала, работать нужно очень быстро и четко. Все сырье качественное и с ним приятно работать, абсолютно все сертифицировано. Работа ведется всегда по технико-технологическим картам, поэтому серьезные недостачи не случаются. Зарплата высокая, и история о том, что в общепите платят мало и надо как-то самому дозарабатывать на себя — это реальный миф».

Менеджер бара «Доски» тоже не осталась в стороне:

«Объект большой, работы очень много, но и зарплата не маленькая. Если честно, то она сравнима с зарплатами управляющих некоторых заведений. Мне нравится моя работа, потому что абсолютно понятны перспективы. Можно уехать работать в любой другой город в бары Public Group или стать управляющим».

«Больше всего мне нравится то, что здесь есть огромные просторы для творчества. Если у тебя есть идеи, как что-то улучшить или изменить — это принимается компанией с большим интересом. У нас отличная команда, мы всегда проводим наши рабочие дни и ночи очень весело. Со всем всегда справляемся вместе, у нас нет разделения на «твое» и «мое». Мы — одна большая семья", — говорит арт-менеджер бара Анатолий Шум.

Вступать или не вступать в ряды компании Public Group или непосредственно команды «Досок» — решать вам. Для тех, кому это интересно, Анатолий говорит, что в компании развита практика перевоза перспективных и амбициозных ребят в другие города и бары компании. Public Group оказывает помощь в релокации и всегда есть возможность побывать и поработать в других городах. компания не стоит на месте и скоро в Новокузнецке планируются разные интересные проекты с участием бара «Доски», в том числе и социальные. Следите за новостями и афишами.