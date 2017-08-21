Рядом с новокузнецким отелем Park Inn новокузнецкий предприниматель устроил одиночный пикет. Надпись на плакате гласит: «Мэр! Хватит кошмарить малый бизнес Новокузнецка».

Как удалось узнать журналистам ВашГород.ру, подобными действиями частный перевозчик Денис Щедрин хочет привлечь внимание общественности к проблемам предпринимателей и отношению администрации города к ним.

Напомним, ранее в администрации Новокузнецка резко прокомментировали повышение проезды в общественном транспорте.