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«Мэр! Хватит кошмарить малый бизнес» — предприниматель устроил пикет в центре Новокузнецка

Сегодня 12:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Рядом с новокузнецким отелем Park Inn новокузнецкий предприниматель устроил одиночный пикет. Надпись на плакате гласит: «Мэр! Хватит кошмарить малый бизнес Новокузнецка».

Как удалось узнать журналистам ВашГород.ру, подобными действиями частный перевозчик Денис Щедрин хочет привлечь внимание общественности к проблемам предпринимателей и отношению администрации города к ним.

Напомним, ранее в администрации Новокузнецка резко прокомментировали повышение проезды в общественном транспорте.

Комментарии 11
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я
14 14
А малый бизнес не охомел с ценами в маршрутках?
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Владик
12 8
Хоть один предприниматель с яйцами.молодец!
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Сергей
22 4
Когда коменты сочувствия пишите то хоть задумайтесь, как все они боялись захода питерцев??? Как орали в один голос что все хорошо и денег им хватает, вся их война была на общественном мнение!!!! Народ тогда заступился, а они через пол года повернулись ... к народу!!!! И сейчас опять вспомнили про СМИ, опять сострадания ищут!!!! Думайте когда за маршрутчиков заступаетесь!!!! P.S половина частных автобусов принадлежит верхушкам из Гибдд Новокузнецка.
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вася
18 0
Мэр у нас туповат - сколько частных компаний которые давно перерегестрировались в Новосибе только потому что чиновники охамели в конец !
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ага .....
14 3
А малый бизнес не охомел с ценами в маршрутках?
А почему бизнесу кто-то вправе диктовать условия?
Почему, например, парикмах.рам (точка, чтобы слово не запикали) никто ничего не диктует?
Подстригалась я недавно. Барышня, которая, как оказалось, нормально стричь-то не умеет, взяла с меня, полязгав своими ножницами 20 минут, 400 руб. И ответственности никакой. А стричься надо хотя бы раз в 1.5 месяца.
И эта барышня стоит и с маникюрщицей возмущаются, что повысили плату за проезд.
У неё получается бизнес, а у маршрутчиков - нет.
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Я
1 4
А малый бизнес не офигел "кошмарить" простой народ своими ценами!?!?!?
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322 223
9 1
А малый бизнес не офигел "кошмарить" простой народ своими ценами!?!?!?
А "простой народ" никого не кошмарит?
Например, торгуют на рынке наши огородники (или наши перекупы). Картошка - 100 руб. кг (сейчас ниже), огурцы - 60 руб. кг. (и это в сезон!), помидоры - 150 руб. за кг.
Пучочек укропа (на раз поесть не хватит, надо 2 брать) - 20 руб.
Ягода была ... не подступишься.
Получается, что один "простой народ" кошмарит другой "простой народ".
Так почему же этот "простой народ", кошмарящий других, верещит, что его тоже кто-то кошмарит?
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Кстати:
3 0
Надо бы предупредить пикетчика, что у него право только стоять, если он будет с плакатом перемещаться, то повяжут - современная рихтованная в кабинетах Конституция РФ запрещает перемещение с плакатом .
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я
4 8
А почему бизнесу кто-то вправе диктовать условия?
Почему, например, парикмах.рам (точка, чтобы слово не запикали) никто ничего не диктует?
Подстригалась я недавно. Барышня, которая, как оказалось, нормально стричь-то не умеет, взяла с меня, полязгав своими ножницами 20 минут, 400 руб. И ответственности никакой. А стричься надо хотя бы раз в 1.5 месяца.
И эта барышня стоит и с маникюрщицей возмущаются, что повысили плату за проезд.
У неё получается бизнес, а у маршрутчиков - нет.
Эти 400 р. не хватит на 2 недели проезда в маршрутках, а подстригаться надо не где попало, а у проверенных мастеров,тогда с головой будет все в порядке.
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ага .....
4 1
Эти 400 р. не хватит на 2 недели проезда в маршрутках, а подстригаться надо не где попало, а у проверенных мастеров,тогда с головой будет все в порядке.
Да, этих 400 руб. не хватит на 2 недели проезда в маршрутках. Так это разовая услуга. Согласитесь, что за 20-30 минут 400 руб. - это наглёж.
За эти деньги (22 р. за билет) Вас провезут 18 раз.
Согласитесь, разница большая.
Что значит "подстригаться надо не где попало"??! Я не у бомжихи в подворотне подстригалась, а в парикмах.рской.
У проверенных мастеров? Чтобы стричься у проверенных мастеров, надо их сначала ПРОВЕРИТЬ.
Если уж Вы так категорично, то и Вам той же монетой.
Можно не платить 22 руб. за проезд в маршрутке, если ездить на личной машине или вообще не ездить. Не так ли?
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Бусина
7 0
Когда коменты сочувствия пишите то хоть задумайтесь, как все они боялись захода питерцев??? Как орали в один голос что все хорошо и денег им хватает, вся их война была на общественном мнение!!!! Народ тогда заступился, а они через пол года повернулись ... к народу!!!! И сейчас опять вспомнили про СМИ, опять сострадания ищут!!!! Думайте когда за маршрутчиков заступаетесь!!!! P.S половина частных автобусов принадлежит верхушкам из Гибдд Новокузнецка.
Жаль что питерцы не зашли, и не дали вам почувствовать разницу!!! В 2015г проезд 30 рублей, а в 2017 г 40 рублей!!! Как говорится -" Надо, Федя, надо!!!!"
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