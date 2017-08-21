«Мэр! Хватит кошмарить малый бизнес» — предприниматель устроил пикет в центре Новокузнецка
Сегодня 12:55
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Я уже с вами.
Рядом с новокузнецким отелем Park Inn новокузнецкий предприниматель устроил одиночный пикет. Надпись на плакате гласит: «Мэр! Хватит кошмарить малый бизнес Новокузнецка».
Как удалось узнать журналистам ВашГород.ру, подобными действиями частный перевозчик Денис Щедрин хочет привлечь внимание общественности к проблемам предпринимателей и отношению администрации города к ним.
Напомним, ранее в администрации Новокузнецка резко прокомментировали повышение проезды в общественном транспорте.
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Почему, например, парикмах.рам (точка, чтобы слово не запикали) никто ничего не диктует?
Подстригалась я недавно. Барышня, которая, как оказалось, нормально стричь-то не умеет, взяла с меня, полязгав своими ножницами 20 минут, 400 руб. И ответственности никакой. А стричься надо хотя бы раз в 1.5 месяца.
И эта барышня стоит и с маникюрщицей возмущаются, что повысили плату за проезд.
У неё получается бизнес, а у маршрутчиков - нет.
Например, торгуют на рынке наши огородники (или наши перекупы). Картошка - 100 руб. кг (сейчас ниже), огурцы - 60 руб. кг. (и это в сезон!), помидоры - 150 руб. за кг.
Пучочек укропа (на раз поесть не хватит, надо 2 брать) - 20 руб.
Ягода была ... не подступишься.
Получается, что один "простой народ" кошмарит другой "простой народ".
Так почему же этот "простой народ", кошмарящий других, верещит, что его тоже кто-то кошмарит?
Почему, например, парикмах.рам (точка, чтобы слово не запикали) никто ничего не диктует?
Подстригалась я недавно. Барышня, которая, как оказалось, нормально стричь-то не умеет, взяла с меня, полязгав своими ножницами 20 минут, 400 руб. И ответственности никакой. А стричься надо хотя бы раз в 1.5 месяца.
И эта барышня стоит и с маникюрщицей возмущаются, что повысили плату за проезд.
У неё получается бизнес, а у маршрутчиков - нет.
За эти деньги (22 р. за билет) Вас провезут 18 раз.
Согласитесь, разница большая.
Что значит "подстригаться надо не где попало"??! Я не у бомжихи в подворотне подстригалась, а в парикмах.рской.
У проверенных мастеров? Чтобы стричься у проверенных мастеров, надо их сначала ПРОВЕРИТЬ.
Если уж Вы так категорично, то и Вам той же монетой.
Можно не платить 22 руб. за проезд в маршрутке, если ездить на личной машине или вообще не ездить. Не так ли?