Кемеровчанка решили сделать фотографию на берегу Томи.

Две девушки захотели порадовать своих подписчиков в соцсети опасным селфи. Одна из них забрались на высокий склон, расположенный на берегу реки, чтобы сделать фото. Однако спуститься экстремалке самой не удалось. Пришлось прибегнуть к помощи службы спасения.

Прибывшие на место спасатели обвязали 23-летнюю кемеровчанку страховкой и спустили вниз. Помощь любительнице селфи не понадобилась, сообщает пресс-центр Кемеровской службы спасения.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что ежегодно при экстремальных селфи гибнет несколько человек. Летом этого года в Новосибирске старшеклассник погиб от удара током, пытаясь сделать фото.