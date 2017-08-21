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Я уже с вами.
Кемеровчанка решили сделать фотографию на берегу Томи.
Две девушки захотели порадовать своих подписчиков в соцсети опасным селфи. Одна из них забрались на высокий склон, расположенный на берегу реки, чтобы сделать фото. Однако спуститься экстремалке самой не удалось. Пришлось прибегнуть к помощи службы спасения.
Прибывшие на место спасатели обвязали 23-летнюю кемеровчанку страховкой и спустили вниз. Помощь любительнице селфи не понадобилась, сообщает пресс-центр Кемеровской службы спасения.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что ежегодно при экстремальных селфи гибнет несколько человек. Летом этого года в Новосибирске старшеклассник погиб от удара током, пытаясь сделать фото.
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Две бухие дуры?