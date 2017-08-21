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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Любительница селфи из Кемерова застряла на крутом склоне

Сегодня 13:11
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.kemrescue.ru

Кемеровчанка решили сделать фотографию на берегу Томи.

Две девушки захотели порадовать своих подписчиков в соцсети опасным селфи. Одна из них забрались на высокий склон, расположенный на берегу реки, чтобы сделать фото. Однако спуститься экстремалке самой не удалось. Пришлось прибегнуть к помощи службы спасения.

Прибывшие на место спасатели обвязали 23-летнюю кемеровчанку страховкой и спустили вниз. Помощь любительнице селфи не понадобилась, сообщает пресс-центр Кемеровской службы спасения.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что ежегодно при экстремальных селфи гибнет несколько человек. Летом этого года в Новосибирске старшеклассник погиб от удара током, пытаясь сделать фото.

Комментарии 1
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"порадовать своих подписчиков "
Две бухие дуры?
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