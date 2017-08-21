21 августа в новокузнецком Дворце спорта пройдут два хоккейных матча.

Первыми на лед арены «Кузнецких металлургов» выйдут «Кузнецкие Медведи» и «Омские Ястребы», а затем «Металлург» встретится с красноярским «Соколом». Вход на матчи для зрителей будет свободным.

Матч молодежных команд — «Омских Ястребов» и «Кузнецких Медведей», начнется в 14:00. Вход на арену будет осуществляться через 1−2 и 2−3 сектор.

В 19:00 начнется матч «Металлурга» и красноярского «Сокола». Вход для зрителей на матч «Металлурга» и «Сокола» будет осуществляться через 1−2, 2−3, 7−8 сектор.

Напомним, 21 августа начались продажи абонементов на новый сезон.