Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Депутат Государственной думы Антон Горелкин рассказал о том, когда губернатор Кемеровской области появится в эфире. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».
«По моим данным, на следующей неделе, губернатор появится в эфире. Буду этому очень рад, как и, уверен, большинство моих земляков», — написал Антон Горелкин.
Также большую часть написанного депутат посвятил недоброжелателям Амана Тулеева и сказал, что они совершаю «стратегичскую ошибку».
«Сегодня у недоброжелателей нашего губернатора черный день. Они так долго старались, рассказывали, что администрация президента и лично Кириенко ищут замену Тулееву. А жизнь в очередной раз стукнула их лбом о суровую реальность.
Как говорил старик Фрейд, иногда трубка это просто трубка. Слова Сергея Владиленовича в очередной раз доказали: те громкие осенние аресты в Кузбассе были именно борьбой с коррупцией, а не началом перекройки власти в регионе. Это повторялось много раз, но версия была скучной, поэтому отвергалась доморощенными политгадалками.
И операция была просто операцией. С любым может случиться. По болезни в России даже офисных клерков не увольняют.
Тулеев — это действительно залог стабильности Кузбасса. И сегодня его будущее, как и прежде, зависит в первую очередь от него: он успешно пройдет реабилитацию и возобновит работу.
Те, кто думают получить власть в Кузбассе на жестком оппонировании Тулееву — совершают стратегическую ошибку. Резкие повороты в политике никто не любит, потому что они идут на пользу только авантюристам.
А пока Аман Гумирович по-прежнему остается нашим губернатором, человеком-эпохой, классическим примером тефлонового политика. Уж сколько за последние месяцы на него грязи вылили, ничего не прилипло", — отметил депутат.
Напомним, Антон Горелкин является депутатом Госдумы от Кузбасса. Ранее он занимал пост начальника пресс-службы администрации Кемеровской области.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.