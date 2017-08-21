Депутат Государственной думы Антон Горелкин рассказал о том, когда губернатор Кемеровской области появится в эфире. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

«По моим данным, на следующей неделе, губернатор появится в эфире. Буду этому очень рад, как и, уверен, большинство моих земляков», — написал Антон Горелкин.

Также большую часть написанного депутат посвятил недоброжелателям Амана Тулеева и сказал, что они совершаю «стратегичскую ошибку».

«Сегодня у недоброжелателей нашего губернатора черный день. Они так долго старались, рассказывали, что администрация президента и лично Кириенко ищут замену Тулееву. А жизнь в очередной раз стукнула их лбом о суровую реальность.

Как говорил старик Фрейд, иногда трубка это просто трубка. Слова Сергея Владиленовича в очередной раз доказали: те громкие осенние аресты в Кузбассе были именно борьбой с коррупцией, а не началом перекройки власти в регионе. Это повторялось много раз, но версия была скучной, поэтому отвергалась доморощенными политгадалками.

И операция была просто операцией. С любым может случиться. По болезни в России даже офисных клерков не увольняют.

Тулеев — это действительно залог стабильности Кузбасса. И сегодня его будущее, как и прежде, зависит в первую очередь от него: он успешно пройдет реабилитацию и возобновит работу.

Те, кто думают получить власть в Кузбассе на жестком оппонировании Тулееву — совершают стратегическую ошибку. Резкие повороты в политике никто не любит, потому что они идут на пользу только авантюристам.

А пока Аман Гумирович по-прежнему остается нашим губернатором, человеком-эпохой, классическим примером тефлонового политика. Уж сколько за последние месяцы на него грязи вылили, ничего не прилипло", — отметил депутат.