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Недвижимость и строительство

Государство обеспечит россиян доступным жильём — утверждён план

Сегодня 14:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Правительство России обеспечит россиян доступным и комфортным жильём. Утверждён план.

«В целях эффективного мониторинга и контроля исполнения госпрограммы подписанным постановлением она дополнена планом её реализации на 2017−2019 годы», -сообщается на сайте кабмина.

План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти.

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Комментарии 2
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Гость
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План это хорошо. План и у меня есть, только вот денег на его осуществление, как и у правительства тоже нет.
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RAD_Enot 1186
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Вот подпишут приказ, и жильё само обеспечится. А как же? Приказано же.
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