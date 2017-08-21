Государство обеспечит россиян доступным жильём — утверждён план
Сегодня 14:25
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Правительство России обеспечит россиян доступным и комфортным жильём. Утверждён план.
«В целях эффективного мониторинга и контроля исполнения госпрограммы подписанным постановлением она дополнена планом её реализации на 2017−2019 годы», -сообщается на сайте кабмина.
План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти.
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