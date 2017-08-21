Правительство России обеспечит россиян доступным и комфортным жильём. Утверждён план.

«В целях эффективного мониторинга и контроля исполнения госпрограммы подписанным постановлением она дополнена планом её реализации на 2017−2019 годы», -сообщается на сайте кабмина.

План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти.