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Я уже с вами.
Кемеровские полицейские ведут поиск подозреваемых, разорявших могилы местных жителей.
Злоумышленники похищали надгробия и памятники, а затем сдавали их в пункт приёма металлов.
Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Это Виталий Афанасьев (1994 года рождения) и Руслан Мухутдинов (1991 года рождения). Оба проживают в Заводском районе Кемерова. Сейчас они скрываются от правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
(Виталий Афанасьев)
(Руслан Мухутдинов)
Всех, кто что-либо знает о месте нахождения подозреваемых, полицейские просят сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-38−18−30 или на телефон «02».
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