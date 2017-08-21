Кемеровские полицейские ведут поиск подозреваемых, разорявших могилы местных жителей.

Злоумышленники похищали надгробия и памятники, а затем сдавали их в пункт приёма металлов.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Это Виталий Афанасьев (1994 года рождения) и Руслан Мухутдинов (1991 года рождения). Оба проживают в Заводском районе Кемерова. Сейчас они скрываются от правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

(Виталий Афанасьев)

(Руслан Мухутдинов)

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения подозреваемых, полицейские просят сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-38−18−30 или на телефон «02».

Анонимность гарантируется.