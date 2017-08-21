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Я уже с вами.
Кемеровский гидрометцентр пообещал кузбассовцам потепление.
Во вторник днём температура поднимется ненамного, до +17,+22°С. Ночью по-прежнему холодно — +6,+11°С. Местами небольшие дожди и грозы.
В среду днём осадки уйдут, воздух прогреется до +20,+25°С. Ночью снова пойдёт дождь, температура сохранится на уровне +7,+12°С.
Четверг обещает быть ясным и жарким — +23,+28°С днём. Осадков не ожидается. Ночи по-прежнему холодные — +9,+14°С.
Пятница также порадует тёплой погодой — до +22,+27°С днём. Жару немного подпортят дожди, которые пройдут в большинстве районов. Ночью будет +6,+11°С.
О погоде в выходные читайте на ВашГород.ру в четверг, 24 августа.
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