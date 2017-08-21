АвтоВАЗ расширил географию экспорта автомобиля.

Производители «Лады Весты» планируют отправить большую партию самой продаваемой отечественной машины на Кубу.

Первая партия автомобилей, экспортированная на кубинский рынок, предназначена для местных таксомоторных служб. Другими словами, «Лада Веста» будет работать кубинским такси, став его официальной машиной, пишет auto.tltnews.ru.

Станет ли отечественный автомобиль доступным для всех жителей Кубы, пока неизвестно.

С заказчиками уже согласованы технические требования автомобиля. Однако пока неизвестно, будет ли версия для экспорта на остров свободы отличаться от европейской.

Помимо этого, производители автомобиля уже заключили контракт с кубинской стороной о поставке необходимых комплектующих для седанов «Лада Веста».