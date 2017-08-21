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Я уже с вами.
В Кемерове состоится молодёжная акция «Флаг державы — символ славы».
Она посвящена Дню Государственного флага Российской Федерации.
Горожан ждут патриотические интерактивные площадки, фотоакция «Я россиянин», конкурс рисунков на асфальте «Россия — Родина моя», флешмоб «Молодёжный триколор».
А кульминацией станет вынос 55-метрового флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.
Акция состоится во вторник, 22 августа, в 17:00.
Желающих принять участие в ней ждут на улице Притомская Набережная. Сбор участников будет организован в 16:00 за памятником воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
Отмечается, что на одежде участников должны присутствовать элементы российского триколора или одного из его цветов.
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