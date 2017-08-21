В Кемерове состоится молодёжная акция «Флаг державы — символ славы».

Она посвящена Дню Государственного флага Российской Федерации.

Горожан ждут патриотические интерактивные площадки, фотоакция «Я россиянин», конкурс рисунков на асфальте «Россия — Родина моя», флешмоб «Молодёжный триколор».

А кульминацией станет вынос 55-метрового флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Акция состоится во вторник, 22 августа, в 17:00.

Желающих принять участие в ней ждут на улице Притомская Набережная. Сбор участников будет организован в 16:00 за памятником воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Отмечается, что на одежде участников должны присутствовать элементы российского триколора или одного из его цветов.