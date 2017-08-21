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Недвижимость и строительство

Застройщик для серьёзной работы ищет кота за 20 тысяч рублей в месяц

Сегодня 16:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Newsrus.su

Застройщик намерен принять на работу кота с зарплатой в 20 тысяч рублей. В задачу четвероногого будет входить обязанность первым входить в новую квартиру.

Такой необычный пиар-ход придумал застройщик в Нижнем Новгороде. Работа у животного будет не сложная. Коту необходимо первым зайти в готовую квартиру и подготовить её «энергетически». Это сделано по старой традиции, когда первым в новое жильё запускали кошку.

Как сообщают «АиФ», к кандидатам на интересную должность предъявляется несколько требований. Кот должен иметь 4 лапы, усы и хвост. Животное должно быть стрессоустойчивым, а главное, уметь взаимодействовать с людьми. Опыт работы не требуется.

Срок трудового договора сентябрь-октябрь 2017 года. Резюме своего пушистого любимца вместе с фото нужно разместить в комментариях под постом. К моменту публикации материала, на вакансию откликнулись более 100 человек. Победителя специальное жюри объявит 12 сентября.

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Комментарии 2
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Не только депутаты курят.
2 0
Свежая трава,кому еще свежей травы?
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а-ха
10 0
Должен первым войти в новое жилище и обязательно пометить его.
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