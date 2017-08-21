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Я уже с вами.
Минфин решил всё-таки не вводить акцизные марки на пиво.
Иначе производителям пришлось бы понести большие расходы на оборудование для маркировки. Это, во-первых, заставило бы уйти с рынка многие компании. Во-вторых, пенный напиток мог существенно подорожать. А это, в свою очередь, повысило бы спрос на более крепкий алкоголь.
Вице-премьер Александр Хлопонин рассказал «Известиям», что в вопросе о маркировке пива учтут мнение Минфина.
Ранее появилась информация, что пиво в России может подорожать на 50%. Это связано с плохим урожаем ячменя и введением минимальной цены на пенный напиток.
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