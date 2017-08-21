Минфин решил всё-таки не вводить акцизные марки на пиво.

Иначе производителям пришлось бы понести большие расходы на оборудование для маркировки. Это, во-первых, заставило бы уйти с рынка многие компании. Во-вторых, пенный напиток мог существенно подорожать. А это, в свою очередь, повысило бы спрос на более крепкий алкоголь.

Вице-премьер Александр Хлопонин рассказал «Известиям», что в вопросе о маркировке пива учтут мнение Минфина.

Ранее появилась информация, что пиво в России может подорожать на 50%. Это связано с плохим урожаем ячменя и введением минимальной цены на пенный напиток.