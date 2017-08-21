Пропавшего по дороге домой кузбассовца нашли погибшим
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Я уже с вами.
В Кузбассе завершились поиски 34-летнего жителя Крапивинского района.
Вячеслав Уланов найден мёртвым. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело мужчины, не уточняется.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, последний раз Вячеслава Уланова видели живым 16 апреля 2017 года. Он возвращался домой с улицы Островского, однако до места так и не дошёл.
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