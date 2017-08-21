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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Пропавшего по дороге домой кузбассовца нашли погибшим

Сегодня 15:46
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cheboksary.ru

В Кузбассе завершились поиски 34-летнего жителя Крапивинского района.

Вячеслав Уланов найден мёртвым. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело мужчины, не уточняется.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, последний раз Вячеслава Уланова видели живым 16 апреля 2017 года. Он возвращался домой с улицы Островского, однако до места так и не дошёл.

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