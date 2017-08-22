Сегодня в России празднуют День Государственного флага.

Вместо почёта главный символ нашей страны нередко получает бесцеремонное обращение. Как с флагом не надо обращаться, читайте в подборке ВашГород.ру.

Если вы задумали использовать триколор в своей творческой задумке, например, в фотосессии, будьте внимательны. В мае 2015 года разгорелся нешуточный скандал из-за снимка «Мисс Россия» в платье, похожем на флаг. Общественники же додумались до того, что девушка обернула государственный символ вокруг голого тела.

На модель и журнал, где вышла статья, обрушился шквал критики. В прокуратуре даже начали проверку. Кончилось всё мирно: фотографы доказали, что снимки делали в платье из триколора, а не во флаге, и общественность успокоилась.

Неприятные нелепицы не обходят флаг стороной. В мае 2016 года местный телеканал в патриотической заставке ко Дню Победы вместо российского использовал флаг Нидерландов. Судя по всему, дизайнеры перепутали очерёдность полос отечественного триколора, перенеся красную наверх.

Бывает и откровенное хамство. Например, в октябре 2016 года на всю страну прогремел случай из Волгограда. Там дворники собирали опавшую листву в полотно с российским триколором. Сами же они заявили, что используют сербскую символику — мол, в отечественной цвета в другом порядке расположены.

Проверкой занялась полиция. В итоге начальницу участка уволили, а дворники отделались выговором и лишением премии.

Иногда флаг волею случая или оплошностью муниципалов не выполняет свою роль. Перед Новым 2017-м годом страна скорбела по погибшим в самолёте Ту-154. В день траура, 26 декабря, новокузнечанин обратился в СМИ с гневным заявлением, что районная администрация не присоединилась к скорби — на здании, как и днём ранее, возвышался флаг.

Однако чиновники сообщили ВашГород.ру, что специалисты начали заниматься этим вопросом ещё рано утром. По ряду технических причин приспустить флаг удалось только во второй половине дня.

Нелестное обращение с флагом встречается и у депутатов. Единоросс Николай Шубин из посёлка Осиновский Свердловской области оказался крепким хозяйственником — чтобы соседей не смущала куча навоза, накрыл её полотном с российским триколором. Односельчане не оценили: пожаловались в прокуратуру и устроили митинг против Шубина. В ведомстве действия депутата обещали проверить.

Года кузбасским дизайнерам оказалось мало, чтобы запомнить расположение цветов на российском флаге. Музыкальный театр имени Боброва в июле поздравил кемеровчан с Днём шахтёра флагом Сербии. Местные жители в ответ предложили перевернуть баннер — мол, и так сойдёт.

Если сбор мусора в полотно с триколором или накрытие им навоза ещё можно списать на невежество и халатность, то маты на изображении флага — вряд ли. Именно за это, а также за оправдание фашистов и оскорбление Дня Победы осудили 31-летнего калужанина. Мужчина, кстати, публиковал всё это в интернете — ещё один случай реального срока «за репост». Правда, экстремист отделался лишь условным наказанием.

Желаем нашим читателям благоразумия и прекрасных отношений с Государственным флагом.