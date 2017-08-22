Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Компания «Медиа-Сервис» планирует построить новое здание на улице Фестивальной. В ближайшее время специалисты подготовят проект межевания территории.
Представители медцентра пояснили, что сейчас здание «Медиа-Сервиса» сильно загружено. Площади уже не хватает для пациентов, которые ежедневно посещают клинику. По этой причине руководство приняло решение о строительстве ещё одного корпуса медцентра.
По словам главного инженера проекта, корпус расположится с внутренней стороны основного здания клиники. При этом строение совершенно не помешает жителям ближайших домов, не будет затенять окна.
Сейчас в здании медцентра четыре этажа. Новый корпус станет трёхэтажным, рассказали представители организации. По площади он будет меньше, чем основное помещение. Это позволит разгрузить очереди и улучшить качество работы «Медиа-Сервиса».
Однако о конкретных сроках пока говорить не приходится.
«Сейчас мы занимаемся оформлением документов. Этот процесс движется очень медленно. Как только соберём полный пакет, приступим к проектным работам. Они тоже займут вместе с согласованием и оформлением по меньшей мере год», — рассказал главный инженер проекта Юрий Смирнов.
Существующие здание «Медиа-Сервиса» тоже ждут некоторые изменения. Руководство планирует в скором времени сделать пристройку лифта.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.