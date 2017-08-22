Компания «Медиа-Сервис» планирует построить новое здание на улице Фестивальной. В ближайшее время специалисты подготовят проект межевания территории.

Представители медцентра пояснили, что сейчас здание «Медиа-Сервиса» сильно загружено. Площади уже не хватает для пациентов, которые ежедневно посещают клинику. По этой причине руководство приняло решение о строительстве ещё одного корпуса медцентра.

По словам главного инженера проекта, корпус расположится с внутренней стороны основного здания клиники. При этом строение совершенно не помешает жителям ближайших домов, не будет затенять окна.

Сейчас в здании медцентра четыре этажа. Новый корпус станет трёхэтажным, рассказали представители организации. По площади он будет меньше, чем основное помещение. Это позволит разгрузить очереди и улучшить качество работы «Медиа-Сервиса».

Однако о конкретных сроках пока говорить не приходится.

«Сейчас мы занимаемся оформлением документов. Этот процесс движется очень медленно. Как только соберём полный пакет, приступим к проектным работам. Они тоже займут вместе с согласованием и оформлением по меньшей мере год», — рассказал главный инженер проекта Юрий Смирнов.

Существующие здание «Медиа-Сервиса» тоже ждут некоторые изменения. Руководство планирует в скором времени сделать пристройку лифта.