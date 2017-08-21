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Я уже с вами.
В пресс-службе новокузнецкой администрации ВашГород.ру сообщили, какие сюрпризы горожанам приготовили ко Дню шахтёра.
Праздничные мероприятия развернутся в каждом районе города, но самые масштабные пройдут на площади общественных мероприятий Новоильинского района. Здесь с 17:30 для горожан выступят местные артисты — Александр Махлин, ребятишки из детской школы искусств № 55, шоу-балет Show Girls, школа танца Extreme Effect и так далее.
С 22:00 на сцене споют бывший солист группы O-Zone Arsenium в дуэте с Mianna.
Arsenium и Mianna
В 23:00 небо озарит фейерверк.
Напомним, ко Дню Шахтёра в Кузбасс приедут многие звёзды — Ани Лорак, Лайма Вайкуле, Анжелика Варум и другие.
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