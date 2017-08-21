В пресс-службе новокузнецкой администрации ВашГород.ру сообщили, какие сюрпризы горожанам приготовили ко Дню шахтёра.

Праздничные мероприятия развернутся в каждом районе города, но самые масштабные пройдут на площади общественных мероприятий Новоильинского района. Здесь с 17:30 для горожан выступят местные артисты — Александр Махлин, ребятишки из детской школы искусств № 55, шоу-балет Show Girls, школа танца Extreme Effect и так далее.

С 22:00 на сцене споют бывший солист группы O-Zone Arsenium в дуэте с Mianna.

Arsenium и Mianna

В 23:00 небо озарит фейерверк.

Напомним, ко Дню Шахтёра в Кузбасс приедут многие звёзды — Ани Лорак, Лайма Вайкуле, Анжелика Варум и другие.