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Администрация рассказала о фейерверке и звёздах на День шахтёра в Новокузнецке

Сегодня 17:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В пресс-службе новокузнецкой администрации ВашГород.ру сообщили, какие сюрпризы горожанам приготовили ко Дню шахтёра.

Праздничные мероприятия развернутся в каждом районе города, но самые масштабные пройдут на площади общественных мероприятий Новоильинского района. Здесь с 17:30 для горожан выступят местные артисты — Александр Махлин, ребятишки из детской школы искусств № 55, шоу-балет Show Girls, школа танца Extreme Effect и так далее.

С 22:00 на сцене споют бывший солист группы O-Zone Arsenium в дуэте с Mianna.

Arsenium и Mianna

В 23:00 небо озарит фейерверк.

Напомним, ко Дню Шахтёра в Кузбасс приедут многие звёзды — Ани Лорак, Лайма Вайкуле, Анжелика Варум и другие.

Комментарии 2
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shaman
2 0
А во Дворце им. Маяковского??????!!!!!!
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Ден
0 0
А какого числа то? 26 или 27 будет?
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