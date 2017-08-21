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В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Какая погода ждёт кузбассовцев в сентябре

Сегодня 16:15
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
spsfaculty.commons.gc.cuny.edu

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на сентябрь в Кузбассе.

Среднемесячная температура воздуха составит +6…+10 градусов. Это на 1−2 градуса ниже нормы.

В первой пятидневке, середине второй и третьей декад ожидается преобладание температуры воздуха днём +15…+20 градусов, ночью +6…+11, — рассказала novokuznetsk.su начальник отдела Гидрометцентра Светлана Наумова.

Во второй пятидневке, в начале и конце второй и третьей декад синоптики прогнозируют похолодание. Ночные температуры будут понижаться до −1…+4 градусов, местами заморозки. В конце месяца столбик термометра будет опускаться до 3…8 градусов ниже ноля. Днём ожидается +7…+12 градусов. Во второй половине месяца возможен мокрый снег.

Месячное количество осадков прогнозируется около нормы. В отдельные дни первой и третьей декад и в большинстве дней второй декады ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы.

Комментарии 2
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татьяна
4 0
ни лета ни осени сразу зима
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