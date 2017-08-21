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Синоптики Кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на сентябрь в Кузбассе.
Среднемесячная температура воздуха составит +6…+10 градусов. Это на 1−2 градуса ниже нормы.
В первой пятидневке, середине второй и третьей декад ожидается преобладание температуры воздуха днём +15…+20 градусов, ночью +6…+11, — рассказала novokuznetsk.su начальник отдела Гидрометцентра Светлана Наумова.
Во второй пятидневке, в начале и конце второй и третьей декад синоптики прогнозируют похолодание. Ночные температуры будут понижаться до −1…+4 градусов, местами заморозки. В конце месяца столбик термометра будет опускаться до 3…8 градусов ниже ноля. Днём ожидается +7…+12 градусов. Во второй половине месяца возможен мокрый снег.
Месячное количество осадков прогнозируется около нормы. В отдельные дни первой и третьей декад и в большинстве дней второй декады ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы.
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