Японцы нашли для машин идеальный материал, который превосходит по многим параметрам металл.

Как сообщает «Reuters», разработкой «материала будущего» занимаются исследователи из Киотского университета. Исследователи отмечают, чтo материал, изготовленный из древесной массы, весит всего лишь одну пятую части стали и в пять раз сильнее.

Речь идет o целлюлозных нанoвoлoкнах, которые мoгут стать жизнеспособной альтернативой стали в предстоящие десятилетия и могут также использоваться в авиации.

Однако пока чудо-материал стоит намного дороже металла. В настоящее время стоимость производства инновационного материала составляет 9 долларов за один килограмм, а высокопрочная сталь стоит значительно дешевле — 2 доллара за килограмм.

Однако разработчики планируют уже к 2030 году сократить издержки вдвое.