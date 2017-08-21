Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск ненадолго вернётся лето

Автомобили будущего будут делать из дерева

Сегодня 17:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Top-tuning.ru

Японцы нашли для машин идеальный материал, который превосходит по многим параметрам металл.

Как сообщает «Reuters», разработкой «материала будущего» занимаются исследователи из Киотского университета. Исследователи отмечают, чтo материал, изготовленный из древесной массы, весит всего лишь одну пятую части стали и в пять раз сильнее.

Речь идет o целлюлозных нанoвoлoкнах, которые мoгут стать жизнеспособной альтернативой стали в предстоящие десятилетия и могут также использоваться в авиации.

Однако пока чудо-материал стоит намного дороже металла. В настоящее время стоимость производства инновационного материала составляет 9 долларов за один килограмм, а высокопрочная сталь стоит значительно дешевле — 2 доллара за килограмм.

Однако разработчики планируют уже к 2030 году сократить издержки вдвое.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Люмпен
3 0
Автомобиль , после дождя , становится не только тяжелее , но и заметно больше в размерах . Путем размачивания , микролитражку можно перевести в бизнес-класс .
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ