Власти решили необычным способом привлечь избирателей.

Так, одно из самых популярных приложений для знакомств «Мамба» выпустило специальную версию «Вместе на выборы». Программа доступна для скачивания на всех устройствах.

В приложении любой желающий может найти себе пару. Только, в отличие от традиционных сервисов, первое свидание предполагается именно на избирательном участке.

«При поиске пары даётся фотография «кандидата» и предлагается ответить на вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?». При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы», — уточняет «Дождь».

После взаимного согласия отправиться на выборы, пользователи получат доступ к личным сообщениям друг друга и смогут беспрепятственно общаться, а также выбрать избирательный участок, удобный для обоих пользователей.

Если на предстоящих выборах, которые пройдут 10 сентября, эксперимент пройдёт удачно, то его будут активно использовать во время президентской кампании.