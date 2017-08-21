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Я уже с вами.
Власти решили необычным способом привлечь избирателей.
Так, одно из самых популярных приложений для знакомств «Мамба» выпустило специальную версию «Вместе на выборы». Программа доступна для скачивания на всех устройствах.
В приложении любой желающий может найти себе пару. Только, в отличие от традиционных сервисов, первое свидание предполагается именно на избирательном участке.
«При поиске пары даётся фотография «кандидата» и предлагается ответить на вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?». При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы», — уточняет «Дождь».
После взаимного согласия отправиться на выборы, пользователи получат доступ к личным сообщениям друг друга и смогут беспрепятственно общаться, а также выбрать избирательный участок, удобный для обоих пользователей.
Если на предстоящих выборах, которые пройдут 10 сентября, эксперимент пройдёт удачно, то его будут активно использовать во время президентской кампании.
«Генеральный директор „Мамбы“ Андрей Бронецкий сказал „Дождю“, что запустить такое приложение им „посоветовали“. На уточняющие вопросы, была ли это администрация президента или Центризбирком, он не ответил, предложив перезвонить на следующий день,» — добавили представители «Дождя».
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