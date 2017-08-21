В Общественной палате РФ открылась горячая линия по денежным сборам в школах.

Жители России могут сообщить о просьбах сдавать деньги или покупать что-то для нужд школы.

Открытие горячей линии «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» обусловлено участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы, — пояснили в пресс-службе организации.

При этом действующее законодательство гарантирует право бесплатного образования.

По мнению представителей ОП РФ, горячая линия поможет выявить и систематизировать проблемы в этой сфере, а также оценить степень готовности школ к новому учебному году.

Отмечается, что все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

Обратиться на горячую линию можно по телефону: 8−800−737−77−66.

Звонок из любого региона России бесплатный. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45 по московскому времени.