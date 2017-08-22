Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья установили в парке культуры и отдыха Междуреченска.

Он оборудован пандусами и специальными поручнями. Комплекс «Играем вместе» приобретён на средства семьи главы города Сергея Кислицина, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Кроме того, семья Москвиных из Междуреченска подарила горожанам игровое оборудование. Оно также установлено в детском городке парка. А строительная организация ООО «Лев+» в честь Дня шахтёра отреставрировала популярные у ребятишек аттракционы.

Городской парк культуры и отдыха в Междуреченске открыт в 1973 году. Он занимает площадь в 22 гектара, при этом 17 гектаров составляет зелёная зона. В 1982 году в парке началось строительство детского городка. Перед входом в него установлена семиметровая фигура Гулливера. Это одна из самых необычных достопримечательностей Междуреченска.

К 50-летнему юбилею Междуреченска парк реконструировали, но детский городок был временно закрыт. В 2017 году, к празднованию областного Дня шахтёра, детский городок начал вторую жизнь.