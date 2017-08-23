В Новокузнецке полным ходом идёт строительство торгового центра с музеем ретро-автомобилей. После возведения каркаса рабочие приступили к отделке фасада и возведению внутренних перегородок.

Площадь здания равна 3 126,79 кв. м. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ОК» «Сибшахтострой». Срок сдачи объекта намечен на декабрь 2017 года.

«Выставочный зал ретро-автомобилей — это небольшой „кусочек“ развития мирового автомобилестроения. В нём за короткое время человек может совершить путешествие в минувшие десятилетия», — говорится в описании объекта.

Также отмечается, что музей улучшит качество городской среды и будет способствовать развитию туризма. Это будет способствовать увеличению цен на недвижимость, находящуюся рядом с объектом культуры.

В итоге новое здание должно получиться таким:

Ранее ВашГород.ру сообщал, что данный участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.