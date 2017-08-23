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Недвижимость и строительство

Из-за строительства ТЦ и музея в центре Новокузнецка поднимутся цены на квартиры

Сегодня 07:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке полным ходом идёт строительство торгового центра с музеем ретро-автомобилей. После возведения каркаса рабочие приступили к отделке фасада и возведению внутренних перегородок.

Площадь здания равна 3 126,79 кв. м. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ОК» «Сибшахтострой». Срок сдачи объекта намечен на декабрь 2017 года.

«Выставочный зал ретро-автомобилей — это небольшой „кусочек“ развития мирового автомобилестроения. В нём за короткое время человек может совершить путешествие в минувшие десятилетия», — говорится в описании объекта.

Также отмечается, что музей улучшит качество городской среды и будет способствовать развитию туризма. Это будет способствовать увеличению цен на недвижимость, находящуюся рядом с объектом культуры.

В итоге новое здание должно получиться таким:

Ранее ВашГород.ру сообщал, что данный участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

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Комментарии 8
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я
32 0
Во деньги крутятся! А мы сидим, 22 рубля на маршрутку считаем.
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stek
8 2
Во деньги крутятся! А мы сидим, 22 рубля на маршрутку считаем.
У них своя свадьба, у нас - своя......(с)
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С
21 16
Говор молодец, деньги вкладывает в родной город. Многие крупные предприниматели давно забили на Новокузнецк.Но недвижимость конечно по цене от этих вложений не вырастет.
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Андрей
6 2
А как сочетается строительство торгового центра с ценами на жилье................????????????
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риелтор
5 1
А как сочетается строительство торгового центра с ценами на жилье................????????????
Строительство музея и ТЦ повысит качество инфраструктуры в этом районе поэтому и цены могут вырасти
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жека
0 0
Во деньги крутятся! А мы сидим, 22 рубля на маршрутку считаем.
народ молчит, значит доволен)))
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Хапаразигастус
4 0
Огромный гараж посреди города - объект культуры, серьезно?
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23
0 0
Раньше писали же, что бассейн будет?
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