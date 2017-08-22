Новокузнецкий «Металлург» разгромил «Сокол»: итог матча
Сегодня 07:30
Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
В понедельник, 21 августа, в новокузнецком Дворце спорта состоялся матч между ХК «Металлург» и ХК «Сокол» из Красноярска.
Игра закончилась со счётом 6:3 в пользу новокузнечан. Свидетелями победы «Кузни» стали 2 327 зрителей, сообщается на сайте клуба.
24 августа новокузнечане проведут выездной поединок против красноярского «Сокола».
Напомним, в этот же день на ледовой арене Дворца спорта встретились «Кузнецкие Медведи» и «Омские Ястребы». Победу со счётом 4:2 одержала новокузнецкая команда.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.