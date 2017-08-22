В понедельник, 21 августа, в новокузнецком Дворце спорта состоялся матч между ХК «Металлург» и ХК «Сокол» из Красноярска.

Игра закончилась со счётом 6:3 в пользу новокузнечан. Свидетелями победы «Кузни» стали 2 327 зрителей, сообщается на сайте клуба.

24 августа новокузнечане проведут выездной поединок против красноярского «Сокола».

Напомним, в этот же день на ледовой арене Дворца спорта встретились «Кузнецкие Медведи» и «Омские Ястребы». Победу со счётом 4:2 одержала новокузнецкая команда.