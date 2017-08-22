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Недвижимость и строительство

Бизнес-центр вместо больницы: каким будет здание после реконструкции в центре Новокузнецка

Сегодня 06:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
skyscrapercity.com, ВашГород.ру

Опубликован проект нового бизнес-центра. Новый многофункциональный центр появится в одном из недостроенных зданий больничного городка на улице Кутузова, 17а.

Купила здание компания ООО «Инвест-центр». Девятиэтажка пустовала несколько десятилетий. Объект планируют сдать уже летом 2018 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в шаговой доступности уже находятся бизнес-центры на Бардина, 26, и на Сеченова, 28а (БЦ «Меридиан»). По данным Контур.фокус, БЦ «Меридиан» принадлежит тем же самым собственникам, что и строящееся здание.

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