Опубликован проект нового бизнес-центра. Новый многофункциональный центр появится в одном из недостроенных зданий больничного городка на улице Кутузова, 17а.

Купила здание компания ООО «Инвест-центр». Девятиэтажка пустовала несколько десятилетий. Объект планируют сдать уже летом 2018 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в шаговой доступности уже находятся бизнес-центры на Бардина, 26, и на Сеченова, 28а (БЦ «Меридиан»). По данным Контур.фокус, БЦ «Меридиан» принадлежит тем же самым собственникам, что и строящееся здание.