Жительница Лос-Анджелеса обратилась в суд с иском к компании Johnson & Johnson (J&J).

Она утверждает, что заболела овариальным раком после использования детской присыпки на основе талька (овариальный рак — это группа раковых заболеваний, возникающих в различных тканях яичников — прим.ред.).

Суд обязал компанию Johnson & Johnson заплатить американке 417 миллионов долларов, сообщает РБК с ссылкой на Reuters.

Отмечается, что обязательство выплатить эту сумму стало самым большим для J&J по искам, в которых компанию обвиняют в невозможности адекватно оповестить клиентов о рисках заболевания раком при использовании продукции.

В свою очередь ответчик намерен подать апелляцию.

Ранее ВашГород.ру сообщал об аналогичном случае. Тогда женщина тоже заявила, что заболела раком после многолетнего использования присыпки с тальком. Суд обязал холдинг выплатить ей 110 миллионов долларов.