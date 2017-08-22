Общественник Василий Стрекалов усомнился в качестве продуктов для новокузнецких детских садиков.

Увидев комментарий на одном из новостных ресурсов о гнилом картофеле для малышей, он решил проверить информацию. Для этого Василий поговорил с сотрудниками более 30 новокузнецких дошкольных учреждений.

«Этих людей я нашёл по поиску во „ВКонтакте“ по месту работы „детский сад“. Около 70% запросов остались без ответа, какие-то до сих пор не прочтены. Около 10% ответили, что не хотят говорить об этом, поскольку опасаются за свои рабочие места. Примерно столько же уверенно заявили, что качество продуктов хорошее, либо они не являются сотрудниками кухни, и не слышали о каких-то проблемах. И оставшиеся 10% - ответы, к которым нам необходимо внимательно присмотреться, поскольку они свидетельствуют, что существует реальная угроза жизни и здоровью детей в новокузнецких детских садах», — цитирует общественника Novokuznetsk.su.

Он опубликовал ту часть диалогов, где ему якобы сообщили о плохих продуктах. Имена по понятным причинам затёр.

Так или иначе с Василием поговорили, утверждает он, сотрудники садиков №№ 9, 15, 17, 24, 27,30, 43, 45, 79, 91, 97, 102, 107, 136, 139, 145, 156, 166, 178, 179, 188, 195, 203, 210, 213, 226, 227, 229, 235, 241, 244, 249, 257, 259.

По словам общественника, качество продуктов для детских садиков в городе зависит исключительно от принципиальности работника приёмки. Некоторые отказываются принимать неприглядные продукты. Но иногда, заявляет Василий, выбирать просто не из чего — якобы нет товара, который бы выглядел качественным.

Причина — в системе закупок, считает активист.

«Напомню, не так давно детские сады были переведены от поставок продуктов через посредничество Комбината питания на систему прямых закупок, без конкурса, в нарушение законодательства, что содержит в себе также огромный риск коррупциогенной составляющей. При этом общественники требовали как раз выстраивания системы законной организации закупок на основе конкурсов между различными поставщиками, но этого так и не сделано», — заявляет Стрекалов.

Также он говорит о существовании инструкции для детских садов со списков поставщиков, который им якобы выдал Комитет образования и науки. И чиновники, заявляет общественник, могут договариваться с предпринимателями о завозе некачественных продуктов, и получать выгоду от разницы между заявленной ценой и фактической.

«Учитывая собранную информацию, я, общественный деятель Василий Стрекалов, требую от главы города принять решительные кадровые меры и обеспечить свободный доступ общественникам города к пищеблокам образовательных учреждений для контроля качества поставляемых продуктов», — завершил активист.

Напомним, ранее Комитет образования и науки и представитель «Комбината питания» рассказали, почему в школах бывают недопоставки продуктов.