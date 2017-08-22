Средневзвешенная цена на легковую автомашину с пробегом с декабря 2016 года в России упала на 5,8%.

Как сообщает «Автостат», начиная с 2014 года, рост стоимости автомобилей с пробегом составил 32%. В текущем году аналитики фиксируют постепенное снижение цены. Эксперты считают, что до конца года автомобили будут продолжать дешеветь.

Что касается рынка новых автомобилей, то он показывает рост (+8,5%), а рынок автомобилей с пробегом стагнирует (+0,8%).