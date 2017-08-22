В России упали цены на подержанные авто
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Средневзвешенная цена на легковую автомашину с пробегом с декабря 2016 года в России упала на 5,8%.
Как сообщает «Автостат», начиная с 2014 года, рост стоимости автомобилей с пробегом составил 32%. В текущем году аналитики фиксируют постепенное снижение цены. Эксперты считают, что до конца года автомобили будут продолжать дешеветь.
Что касается рынка новых автомобилей, то он показывает рост (+8,5%), а рынок автомобилей с пробегом стагнирует (+0,8%).
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