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Седьмая цифра «Кода да Vitto»

Сегодня 10:12
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vittomebel.ru

Седьмая цифра — предпоследний шаг к прохождению квеста и получению заветного смартфона. Изучаем историю и героев города и ищем цифру. На фотографиях изображены памятные места нашего города:

Вам предстоит найти адреса, где расположены эти достопримечательности. Просуммировав номера зданий, находящихся по этим адресам — получаем искомую седьмую цифру.

Условия поиска заключительной восьмой цифры кода — в пятницу 25 августа здесь же. И в этот же день Вы сможете попытаться открыть сейф с заветным смартфоном.

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