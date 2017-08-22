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Я уже с вами.
Седьмая цифра — предпоследний шаг к прохождению квеста и получению заветного смартфона. Изучаем историю и героев города и ищем цифру. На фотографиях изображены памятные места нашего города:
Вам предстоит найти адреса, где расположены эти достопримечательности. Просуммировав номера зданий, находящихся по этим адресам — получаем искомую седьмую цифру.
Условия поиска заключительной восьмой цифры кода — в пятницу 25 августа здесь же. И в этот же день Вы сможете попытаться открыть сейф с заветным смартфоном.
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