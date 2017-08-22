Накануне в Юрге прошло военно-патриотическое физкультурное мероприятие «Гонка сибиряков».

Забег проводился на территории оздоровительно-развлекательной базы «Ирбис».

В соревновании приняли участие 98 команд из разных регионов. Среди них Томская область, Алтайский край, Республика Тыва и, конечно, Кузбасс.

В общей сложности на старт вышли около 1000 участников, сообщает пресс-служба областной администрации. Им пришлось преодолеть трассу в шесть километров. На дистанции спортсменов ждали 26 искусственных и естественных препятствий.

Участники преодолевали шаткий мост, «паутину», проходили через траншеи и «мясорубку», ползали по-пластунски.

В гонке участвовали военные, профессиональные спортсмены и просто любители.

«Я первый раз принимала участие. Буря эмоций, что даже передать словами сложно. Пошла я туда, чтобы преодолеть свои страхи. Даже сама от себя не ожидала, что смогу пройти всю трассу в шесть километров. Я очень боюсь высоты, но когда преодолевала препятствия, даже об этом не думала. Такой адреналин, сразу обо всем забываешь. Была только одна цель — добежать до конца, выложиться на все сто, и не подвести свою команду», — рассказала ВашГород.ру участница «Гонки Сибиряков» Алёна Демченко.

Посмотреть на забег пришли около 5000 зрителей.

В номинации «военные команды» победу одержала военная часть 21 005, потратившая на преодоление трассы 26 мин. 26,8 сек.

Лучшей в спортивной номинации стала юргинская команда «СССР» с временем 28 мин. 45,2 сек.

Среди любителей победу одержали кемеровские «Витязи ММА», преодолевшие трассу за 31 мин. 45,1 сек.

«У нас была исключительно женская команда. Мы все — мамы в декрете, собственно, так и назвались. Нам даже кубок дали «За стремление к победе. Мы все однозначно планируем участвовать еще в таких забегах. Таких эмоций я давно не испытывала» — добавила Алёна.

Дошедшие до финиша, получили памятные жетоны «Гонка сибиряков. Лето 2017». Все команды награждены дипломами участников. Победители и призеры получили кубки и медали.